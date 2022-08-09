"Напередодні вибуху перевели в барак в Оленівці": донька "азовця" розповіла про останній дзвінок від батька

Російські окупанти влаштували теракт в одному з бараків колонії в окупованій Оленівці у Донецькій області 29 липня. Зокрема, напередодні туди перевели частину українських військовополонених. За інформацією, серед них міг бути боєць "Азова" Віктор Музика.

За її словами, її батькові-військовому з позивним "Лоза" взимку має виповнитися 60 років.

Вона додала, що під час оборони українськими захисниками Маріуполя він перебував на "Азовсталі" і лише зрідка давав знати близьким, що живий.

Востаннє голосове повідомлення від нього рідні отримали 19 травня.

Донька розповіла, що коли українські бійці залишали "Азовсталь", то Музика знищив свій телефон і з полону телефонував лише два рази по пів хвилини.

"26 липня нам сказали, що батька кудись перевели. Куди точно - в інший барак, чи, можливо, взагалі в Донецьк - незрозуміло. Потім ще дружина одного військовополоненого підтвердила, що тата перевели в той барак, де був вибух", - розповіла Іваннікова.

Азовець Віктор Музика з собакою (facebook.com/alenagerchenova)

Зокрема, наразі невідомо про долю військового, адже на момент вибуху в бараку було 193 людини.

"У списках, які зараз поширюють росіяни, йдеться про 50 загиблих і 73 поранених. Але що сталося з понад пів сотнею людей? Чи ці люди загинули і їх не змогли опізнати, чи з ними все гаразд і їх відправили далі, перевели в інший барак? Я не розумію, де саме мій батько, - у Донецьку, в Оленівці й чи живий він взагалі?" - задається питаннями жінка.

Звернення дочки до МК Червоний Хрест не дало жодних результатів. Також дружина Музики зверталася до Головного управління розвідки, щодо інформації про військового. У відповіді сказано, що наразі в списках загиблих чи поранених чоловіка немає.

"Вони хочуть зламати наш дух, щоб ми почали тиснути на владу. Я ж хочу вірити в те, що наша країна робить усе можливе, аби мій батько і його побратими повернулися додому. Єдине, чим ми можемо зараз жити - надія", - додала дочка героя.

Азовець Віктор Музика з донькою Альоною та собакою (facebook.com/alenagerchenova)