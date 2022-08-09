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"Напередодні вибуху перевели в барак в Оленівці": донька "азовця" розповіла про останній дзвінок від батька

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Вівторок 09 серпня 2022 12:08
"Напередодні вибуху перевели в барак в Оленівці": донька "азовця" розповіла про останній дзвінок від батька Донька захисника Маріуполя розповіла про останній дзвінок від батька (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти влаштували теракт в одному з бараків колонії в окупованій Оленівці у Донецькій області 29 липня. Зокрема, напередодні туди перевели частину українських військовополонених. За інформацією, серед них міг бути боєць "Азова" Віктор Музика.

Про це hromadske розповіла його дочка Альона Іваннікова.

За її словами, її батькові-військовому з позивним "Лоза" взимку має виповнитися 60 років.

Вона додала, що під час оборони українськими захисниками Маріуполя він перебував на "Азовсталі" і лише зрідка давав знати близьким, що живий.

Востаннє голосове повідомлення від нього рідні отримали 19 травня.

Донька розповіла, що коли українські бійці залишали "Азовсталь", то Музика знищив свій телефон і з полону телефонував лише два рази по пів хвилини.

"26 липня нам сказали, що батька кудись перевели. Куди точно - в інший барак, чи, можливо, взагалі в Донецьк - незрозуміло. Потім ще дружина одного військовополоненого підтвердила, що тата перевели в той барак, де був вибух", - розповіла Іваннікова.

&quot;Напередодні вибуху перевели в барак в Оленівці&quot;: донька &quot;азовця&quot; розповіла про останній дзвінок від батькаАзовець Віктор Музика з собакою (facebook.com/alenagerchenova)

Зокрема, наразі невідомо про долю військового, адже на момент вибуху в бараку було 193 людини.

"У списках, які зараз поширюють росіяни, йдеться про 50 загиблих і 73 поранених. Але що сталося з понад пів сотнею людей? Чи ці люди загинули і їх не змогли опізнати, чи з ними все гаразд і їх відправили далі, перевели в інший барак? Я не розумію, де саме мій батько, - у Донецьку, в Оленівці й чи живий він взагалі?" - задається питаннями жінка.

Звернення дочки до МК Червоний Хрест не дало жодних результатів. Також дружина Музики зверталася до Головного управління розвідки, щодо інформації про військового. У відповіді сказано, що наразі в списках загиблих чи поранених чоловіка немає.

"Вони хочуть зламати наш дух, щоб ми почали тиснути на владу. Я ж хочу вірити в те, що наша країна робить усе можливе, аби мій батько і його побратими повернулися додому. Єдине, чим ми можемо зараз жити - надія", - додала дочка героя.

&quot;Напередодні вибуху перевели в барак в Оленівці&quot;: донька &quot;азовця&quot; розповіла про останній дзвінок від батька&quot;Напередодні вибуху перевели в барак в Оленівці&quot;: донька &quot;азовця&quot; розповіла про останній дзвінок від батькаАзовець Віктор Музика з донькою Альоною та собакою (facebook.com/alenagerchenova)

Раніше ми повідомляли, що волонтери розповіли про 100 днів ув'язнення в Оленівці.

Також ми писали про зворушливу історію собаки Ади, яку врятував військовий хірург.

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