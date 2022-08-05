Волонтеры рассказали о 100 дней заключения в Еленовке: спали по очереди и почти не видели воду и еду

Волонтеров удалось освободить из плена только в начале июля, за несколько неделю до жуткого акта терроризма россиян в Еленовке . Еще один волонтер до сих пор находится в плену.

В конце марта в Мариуполе задержали около 30 волонтеров, которые помогали блокадному городу - возили продукты и эвакуировали гражданских. Некоторых из них этапировали в колонию в Еленовке и держали там три месяца.

Истории о том, что пришлось пережить волонтерам за три месяца в колонии Еленовки, записали в " Суспільном ".

Волонтер из Мариуполя Константин Величко

Константин 24 февраля вывез родных из Мариуполя в Запорожье, а потом отправил за границу. Сам остался и начал помогать - он не боялся ездить в блокадный город. До войны он работал в IT-компании и много коллег застряли в Мариуполе. Сначала он помогал выехать друзьям, а потом его контакты стали передавать по цепочке.

С друзьями Константин создал группу в мессенджере и наладил логистику - сначала из Мариуполя в Бердянск, а потом дальше. В процессе волонтеры научились общаться с российскими военными и представителями "ДНР", узнали, как нужно двигаться в колонне и как добиваться, чтобы транспорт с гражданскими пропускали.

Они собирали колонну из 7-8 автомобилей и вели их маршрутом до Запорожья. За месяц им удалось вывезти более 200 людей.

"Если на блокпостах были военные "ДНР", все обходилось откупом - брали сигаретами, бритвенными станками и энергетиками. На блокпостах с россиянами было сложнее: они заставляли раздеваться, проверяли, не было ли на подошвах остатков пороха, а на руках — вооруженной смазки. Часто угрожали, но за нас вступались пассажиры, обычно женщины", - рассказывает Константин.

А 28 марта их обвинили в том, что они тайно вывозят из Мариуполя украинских военных. Под дулами автомата их посадили в автобусы и вывезли в Никольское. Там он услышал, что задержали целую партию волонтеров - в надежде, что это отобьет желание ездить в Мариуполь.

Потом пленных отправили в Старобешево, допрашивали в полиции Донецка, держали там в изоляторе и в конце концов вывезли в Еленовку.

"Все это сопровождалось постоянными избиениями, кажется, даже животных лучше перевозят. В автозаки нас "затрамбовали" по трое на одно место. Глаза и руки были связаны скотчем, двигаться запрещали. "Прием" в колонию был жестким: нас посадили на цыпочки, затем поставили в позу "ласточки". Если неправильно сидишь или стоишь - получаешь удар. Не можешь держаться и падаешь - тоже удар.

В камерах, рассчитанных на пять человек, нас держали по 20. Потом, когда разобрались, то гражданских и волонтеров поселили отдельно от военных. Спать приходилось по очереди. Воды и еды нам практически не давали. В туалет выводили в лучшем случае дважды в сутки", - рассказывает волонтер.

Константин отмечает, что в Еленовке их за людей не считали и это при том, что волонтеры туда попали якобы на "фильтрацию", то есть никакая гипотетическая вина доказана не была. Но каждый день давили на ребят физически и психологически.

"Были надзиратели, которые раздавали нам песни "Смуглянка" или "Катюша", заставляли их учить, потом выводили во двор и требовали петь. Между собой они спорили, кто лучше спел и потом выдавали несколько сигарет", - добавляет мужчина.

Он объяснил, что у работников колонии с самыми низкими званиями (вертухаев) были насквозь "промыты" мозги пропагандой. Они искренне верили, что Украина 8 лет обстреливала Донбасс. А вот администрация колонии понимала, что удерживать гражданских - незаконно, но они были слишком циничны.

"Там, в колонии, я видел людей в отчаянии, которые утратили веру, что их освободят, людей на грани безумия, их изолировали в отдельных камерах, чтобы они с собой ничего не сделали. Наблюдая за этим, я понимал, что должно оставаться что-то, что поможет мне продержаться.

Вместе с тем я осознавал, что осенью или даже зимой нас не освободят. Поэтому я удивился, когда однажды, 4 июля, услышал: "Собирайте вещи!" Нас вывели за ворота, каждому вручили ксерокопию документа, что следователи так называемой "ДНР" не выявили причин, чтобы нас удерживать", - рассказал Константин.

Волонтер из Одессы Владимир Гнатовский

Владимир по профессии электромонтер. В первые дни полномасштабного вторжения он еще верил, что это на неделю максимум, но потом понял, что все это надолго. Волонтерить он начал с 24 февраля - встречал эвакуационные поезда, помогал людям найти временное жилье в Одессе.

Потом начал ездить на Николаев и вывозить оттуда людей. Потом начал ездить в Запорожье. Возле местного "Эпицентра" собирали водителей, которые готовы были ехать для эвакуации в Мариуполь.

Из Мангуша он поехал с женщиной, которая знает город и согласилась Владимиру показать дорогу. Там они раздавали гуманитарку и забирал тех, кто готов был эвакуироваться. Он их вывез в Мангуш и снова вернулся в Мариуполь. В первую поездку - 15 человек, во вторую - еще 17 человек.

Из Мангуша в Запорожье хотели ехать не все - кто-то оставался там, кто-то хотел к родственникам в Россию. Он собрал 15 человек и поехал - это была первая и последняя удачная эвакуация. В следующей поездке Владимир попал в плен - это было 29 марта.

Его остановили на блокпосте и отправили в Никольское - за регистрацией. Сначала он подумал, что это какие-то новые правила, а там его сразу отправили в отделение полиции.

Допрос был с угрозами и избиениями. По первой версии Владимир якобы возил гуманитарку для ВСУ. Когда волонтер объяснил, что помогает гражданским, россиянин приставил ему пистолет к виску и сказал, что не верит. Вторая версия - волонтер вывозит военных с "Азовсталь".

"Сказать, что меня избивали – это ничего не сказать. Каждый мой ответ их так или иначе не устраивал, за это я получал удар кулаком, ногой, прикладом. Порой не разбирал чем именно, потому что просто пытался сгруппироваться. В конце концов нам связали руки и погрузили в автобус. Я хотел посмотреть, куда мы едем, поднял голову, за что получил два раза в ребра. Тогда я больше всего переживал за дедушку из Мангуша, который должен был быть моим проводником в Мариуполе, а теперь его вместе со мной куда-то везли.

Как оказалось, в Старобешево. Это был своего рода этап. Нас вывели, поставили на колени и повторно оглядели все вещи. Оттуда увезли в Донецк, в так называемое управление по борьбе с организованной преступностью. Все это время я надеялся, что это ошибка", - рассказывает Владимир.

На следующий день их этапировали в Еленовку - по дороге выводили и требовали сидеть на цыпочках, чтобы пятки не отрывались от земли и голова наклонена вниз. Били, если сидели неправильно.

В колонии отправили в дисциплинарный изолятор и там снова заставили сидеть на цыпочках. В какой момент Владимир не выдержал и сел на землю. Охранники сразу подбежали и начали избивать со всех сторон.

"При этом нам так и не объяснили, за что нас задержали. Вместе с тем, в колонии мы услышали о фильтрации и что нам придется ее пройти, иначе не выбраться. Нас развели по камерам, было еще очень холодно. Из вещей у меня была весенняя курточка, кофта и футболка и еще одна кофта – ее мне отдал мужчина, которого я вывез из Мариуполя. Я был ему благодарен.

Одно время меня и еще 30 заключенных содержали в камере, рассчитанной на 15-х. Там не то, что спать негде лечь, там боишься пройти и не задеть другого человека. Впоследствии нам предложили работать, будто это может ускорить увольнение. В основном это мелкие ремонтные работы на территории колонии", - рассказывает волонтер.

Потом их перевели в бараки и даже разрешили получать передачи от родных. А когда привезли пленных украинцев с "Азовсталь", волонтеров снова отправили в тесные камеры.

"Кстати, на тех российских видео после якобы обстрела показали, что пленные спали и погибли в бараках в промышленной части колонии. Но за все время, пока мы там были, я не видел, чтобы кого-то там содержали - они были пусты", - отметил Владимир.

О том, что их отпустят, они не знали. Их просто вывели, вручили документы, которые нужно подписать и все. Денег у них не было и нужно было сначала добраться в Донецк, а оттуда - через Никольское в Бердянск.

Им помогли волонтеры и самым тяжелым оказался путь из Бердянска в Запорожье - волонтеров посадили так, чтобы смешать их с детьми и женщинами, которых эвакуировали. Иначе их просто бы не выпустили.