"Нагуляла" від кур'єра. Дівчина зірки "Шахтаря" народила від іншого, а правду розкрив ДНК-тест

Бразильський футболіст та захисник "Шахтаря" Вінісіус Тобіас, якому у лютому виповниться 21 рік, нещодавно радів, адже вперше став батьком. Але виявилося, що його дівчина народила доньку від іншого.
Що відомо про скандал навколо Тобіаса, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Зовсім нещодавно, приблизно тиждень тому, Вінісіус мав великий привід для радощів. Його дівчина, блогерка Інгрід Ліма, народила доньку. Дівчинку назвали Майте.
Зірка "Шахтаря" та його обраниця (фото: instagram.com/vini_tobias_fanpage)
Пара разом вже декілька років. Вони часто робили спільні фото й з'являлися на публіці разом.
Дівчина Тобіаса під час вагітності (фото: instagram.com/iingridllima)
На честь цього щасливий батько навіть зробив собі тату. На його тілі з'явилося ім'я доньки. Але виявилося, що футболіст мав би не поспішати з татуюванням.
Обраниця Тобіаса (фото: instagram.com/vini_tobias_fanpage)
Річ у тому, що обраниця Тобіаса провела тест-ДНК. І виявилося, що вона народила не від футболіста.
Про це сама Ліма розповіла в Instagram. Вона заявляла, що нещодавно у їхніх стосунках була "пауза". Під час так званої перерви блогерка, з її слів, мала стосунки з іншим. Також вона зазначила, що й футболіст з кимось зустрічався.
Футболіст "Шахтаря" зі своєю дівчиною (фото: instagram.com/vini_tobias_fanpage)
Потім вона завагітніла й мала певні сумніви. Ймовірно, підозри виникали й у Тобіаса. Ліма зазначила, що не примушувала захисника "Шахтаря" публікувати фото доньки, поки не з'являться результати ДНК-тесту.
Донька Ліми (скріншот)
Як виявилося, підозри були не безпідставними. Дівчина футболіста дійсно завагітніла та народила дитину не від нього. І той, як запевнила Ліма, спортсмен поставився до цього "з розумінням".
Тобіас та його дівчина (фото: instagram.com/vini_tobias_fanpage)
Але потім дівчина отримала настільки багато критики й хейту, що просто видалила усі згадки про футболіста й закрила коментарі. Сам захисник "Шахтаря" також приховав дописи та фото з обраницею. Ба більше, він теж закрив коментарі.
Тату Тобіаса (фото: instagram.com/vini_tobias_fanpage)
Між тим, ЗМІ вже з'ясували, що дівчина могла народити дитину від кур'єра. Вона нібито крутила роман з чоловіком, який доставляє їжу. При цьому усе це могло відбуватися ще до "перерви", про яку казала Ліма.
Також з'являються версії про те, що футболіст та блогерка вже давно розірвали стосунки, а тому про "паузи" не йдеться. Втім, тату, яке зробив Тобіас, навряд чи свідчить про те, що він одразу знав, що донька не від нього.
Бразильському футболісту 20 років. Він народився у Сан-Пауло та вже встиг стати відомими. У 2022 році Тобіас доєднався до Донецького "Шахтаря".
Вінісіус Тобіас (фото: instagram.com/vinitobias)
Окрім цього, два сезони він грав за "Реал". А потім Тобіас повернувся в Збірну України. Він та його обраниця раніше часто публікували фото з Києва. Пара проводила чимало часу в Україні. Але чи разом вони нині - залишається загадкою.
До слова, раніше ми розповідали, що український вундеркінд увійшов у список найперспективніших футболістів світу.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, що форвард "Шахтаря" відновив тренування після нетипової травми.
Під час створення матеріалу було використано джерела: соцмережі Тобіаса та Ліми, його фан-сторінку, видання LeoDias та Terra.