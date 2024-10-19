"Нагуляла" от курьера. Девушка звезды "Шахтера" родила от другого, а правду раскрыл ДНК-тест

Девушка футболиста "Шахтера" родила ребенка от другого

Совсем недавно, примерно неделю назад, у Винисиуса был большой повод для радости. Его девушка, блогерша Ингрид Лима, родила дочь. Девочку назвали Майте.

Звезда "Шахтера" и его избранница (фото: instagram.com/vini_tobias_fanpage)

Пара вместе уже несколько лет. Они часто делали общие фотографии и появлялись на публике вместе.

Девушка Тобиаса во время беременности (фото: instagram.com/iingridllima)

В честь этого счастливый отец даже сделал себе тату. На его теле появилось имя дочери. Но оказалось, что футболист мог бы не спешить с татуировкой.

Избранница Тобиаса (фото: instagram.com/vini_tobias_fanpage)

Дело в том, что избранница Тобиаса провела тест-ДНК. И оказалось, что она родила не от футболиста.

Об этом сама Лима рассказала в Instagram. Она заявляла, что недавно в их отношениях была пауза. Во время так называемого перерыва блогерша, по ее словам, имела отношения с другим. Также она отметила, что и футболист с кем-то встречался.

Футболист "Шахтера" со своей девушкой (фото: instagram.com/vini_tobias_fanpage)

Потом она забеременела и сомневалась. Вероятно, подозрения возникали и у Тобиаса. Лима отметила, что не заставляла защитника "Шахтера" публиковать фото дочери, пока не появятся результаты ДНК-теста.

Дочь Лимы (скриншот)

Как оказалось, подозрения были не безосновательны. Девушка футболиста действительно забеременела и родила ребенка не от него. И тот, как уверила Лима, спортсмен отнесся к этому "с пониманием".

Тобиас и его девушка (фото: instagram.com/vini_tobias_fanpage)

Но потом девушка получила настолько много критики и хейта, что просто удалила все упоминания о футболисте и закрыла комментарии. Сам защитник "Шахтера" также скрыл посты и фото с избранницей. Более того, он тоже закрыл комментарии.

Тату Тобиаса (фото: instagram.com/vini_tobias_fanpage)

Между тем СМИ уже выяснили, что девушка могла родить ребенка от курьера. Она якобы крутила роман с мужчиной, доставляющим еду. При этом все это могло происходить еще до "перерыва", о котором говорила Лима.

Также появляются версии о том, что футболист и блогерша уже давно разорвали отношения, а потому о "паузах" речь не идет. Впрочем, тату, которое сделал Тобиас, едва ли свидетельствует о том, что он знал, что дочь не от него.

Кто такой Винисиус Тобиас

Бразильскому футболисту 20 лет. Он родился в Сан-Пауло и уже успел стать известным. В 2022 году Тобиас присоединился к Донецкому "Шахтеру".

Винисиус Тобиас (фото: instagram.com/vinitobias)

Кроме того, два сезона он играл за "Реал". А затем Тобиас вернулся в сборную Украины. Он и его избранница раньше часто публиковали фото из Киева. Пара проводила много времени в Украине. Но вместе ли они сейчас - остается загадкой.