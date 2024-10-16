Український вундеркінд увійшов у список найперспективніших футболістів світу: хто він такий

Оборонець харківського "Металіст" Кирило Дігтярь потрапив до щорічного переліку 17-річних футболістів Next Generation, від яких очікують прориву на дорослому рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Юний українець опинився в списку 60-ти найперспективніших виконавців із різних куточків планети. Оборонець першолігового "Металіста" став єдиним представником України в рейтингу.

"Дігтярь побив 30-річний рекорд, ставши наймолодшим гравцем у старті на матч української Прем'єр-ліги, коли вийшов на поле в 15 років і 191 день. Його прогрес продовжився швидкими темпами, враховуючи дебют за збірну України U-19 у півфіналі Євро-2024 проти Франції. Дігтярь завжди виділявся серед однолітків, і не лише фізичними даними", – йдеться в матеріалі.

У нинішньому сезоні Дігтярь провів 9 матчів у всіх турнірах, у яких не відзначився результативними діями. Кампанія 2024/25 стала другою повноцінною для оборонця на дорослому рівні. Загалом провів за "Металіст" 32 поєдинки (2 голи, 5 асистів).

Хто такий Кирило Дігтярь

Уродженець Харкова, вихованець місцевих "УФК-Олімпік" і "Металіста". У дитячо-юнацькому футболі встиг зіграти на всіх позиціях, окрім воротарської, а на рівні Прем'єр-ліги дебютував у травні 2023 року.

Упродовж кількох турів вищого дивізіону побив два рекорди. Спершу він став наймолодшим футболістом в історії дивізіону, а потім – наймолодшим серед тих, хто виходив у стартовому складі. Захищав кольори збірних України U-16, U-17, U-19. Був капітаном команди 16-річних.

Контракт із "Металістом" чинний до літа 2026 року. Ринкова вартість за версією Transfermarkt – 300 тисяч євро.