Нагетси як у МакДоналдьс: швидко, смачно та корисно

Діти часто люблять страви, які не дуже корисні, але дуже смачні. Особливо, коли йдеться про фастфуд. І серед улюблених страв часто називають саме нагетси - такі, як у МакДональдс.

Як приготувати такі нагетси вдома самостійно та зробити їх кориснішими для дітей, розповів кулінар Євген Клопотенко на своїй сторінці в Instagram.

Що вам знадобиться:

М'ясний фарш (курячий або індича)

Трохи солі

Паприка для смаку

Сухарі для паніровки або кукурудзяна крупа крупного помелу

"Здорову їжу можна зробити внаслідок зменшення цукру та солі в ній, а смакові якості посилювати за допомогою спецій та зелені. Менше солі, не смажимо, а запікаємо та додаємо салат", - вважає кулінар.

Як приготувати нагетси

У фарш додаємо сіль та паприку, вимішуємо та формуємо нагетси довільної форми.

Добре посипаємо або обвалюємо нагетси в сухарях або кукурудзяному борошні. Для приємнішого смаку можна нагетси спочатку обваляти у збитому яйці, а потім у сухарях.

Застилаємо лист папером для випічки, укладаємо зверху нагетси та ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин.

Готові нагетси можна подавати з домашнім соусом або варенням із журавлини. А також із салатом із насиченою заправкою. Соуси можна також зробити самостійно.