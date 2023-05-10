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Нагетсы как в МакДоналдьс: быстро, вкусно и полезно

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Среда 10 мая 2023 08:07
Нагетсы как в МакДоналдьс: быстро, вкусно и полезно Как приготовить нагетсы как в МакДоналдьс (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Дети часто любят блюда, которые не особенно полезны, но очень вкусные. Особенно, когда речь идет о фастфуде. И среди любимых блюд они часто называют именно нагетсы - такие, как в МакДональдс.

Как приготовить такие нагетсы дома самостоятельно и сделать их более полезными для детей, рассказал кулинар Евгений Клопотенко на своей странице в Instagram.

Что вам понадобится:

  • Мясной фарш (куриный или индюшачий)
  • Немного соли
  • Паприка для вкуса
  • Сухари для панировки или кукурузная крупа крупного помола

"Здоровую пищу можно сделать за счет уменьшения сахара и соли в ней, а вкусовые качества усиливать с помощью специй и зелени. Меньше соли, не жарим, а запекаем и добавляем салат", - считает кулинар.

Как приготовить нагетсы

В фарш добавляем соль и паприку, вымешиваем и формируем нагетсы произвольной формы.

Хорошо посыпаем или обваливаем нагетсы в сухарях или кукурузной муке. Для более приятного вкуса можно нагетсы сначала обвалять во взбитом яйце, а потом в сухарях.

Застилаем противень бумагой для выпечки, укладываем сверху нагетсы и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Готовые нагетсы можно подавать с домашним соусом или вареньем из клюквы. А также с салатом с насыщенной заправкой. Соусы можно также сделать самостоятельно.

Кстати, ранее мы писали о том, как приготовить хрустящий пирог с вишней, как в МакДональдс.

А еще рассказывали о том, как сделать маринованные огурцы, как в МакДоналдьс.

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