Надя Дорофеєва та Міша Кацурін показали зворушливе відео про їхній роман

Співачка Надя Дорофеєва випустила нову пісню в дуеті зі своїм хлопцем ресторатором Мішею Кацуріним. Композиція має назву "Щоб не було".

Про що нова пісня Дорофеєвої?

Трек розповідає про почуття любові, сорому та єдності в парі. Складається враження, що пісня розставляє всі крапки над "і". Зокрема, це відчутно у словах:

"І як би всі там не бісилися

Час все розставить по місцях

Скільки би бруду не лилося

Скільки б брехні не писалося

Я знаю - я не помилилася"

Дорофеєва і Кацурін (фото: (фото: instagram.com/mozgientertainment)

Голосу самого Міші в пісні ви не почуєте, хіба що свист під час програшів. Однак партнер Дорофеєвої взяв участь у написанні слів і музики.

Натомість Надя опублікувала невелике відео у своєму Instagram і написала, що рятує їхню пару в буремні часи.

"2022 рік був складним і буремним для кожного українця. Для нас з Мішею кращими ліками в цей складний час стали наші почуття та музика. Цю пісню ми написали разом. Вона про кохання, біль та віру одне в одного", - поділилася співачка.

Відео до пісні є досить простим. У ньому лише Надя біля мікрофона та Міша з гітарою. У кадрі почергово видно їх обох, а коли звучить програш артистка починає танцювати.

У кінці відео відбувається зворушливий момент, коли закохана Надя підходить до бойфренда та міцно притискає його до себе.