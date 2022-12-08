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Надя Дорофеєва та Міша Кацурін показали зворушливе відео про їхній роман

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Четвер 08 грудня 2022 16:27
Надя Дорофеєва та Міша Кацурін показали зворушливе відео про їхній роман Дорофеєва і Кацурін (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Юлія Гаюк

Співачка Надя Дорофеєва випустила нову пісню в дуеті зі своїм хлопцем ресторатором Мішею Кацуріним. Композиція має назву "Щоб не було".

Миле сімейне відео до пісні з'явилося на YouTube-каналі співачки.

Про що нова пісня Дорофеєвої?

Трек розповідає про почуття любові, сорому та єдності в парі. Складається враження, що пісня розставляє всі крапки над "і". Зокрема, це відчутно у словах:

"І як би всі там не бісилися
Час все розставить по місцях
Скільки би бруду не лилося
Скільки б брехні не писалося
Я знаю - я не помилилася"

Надя Дорофеєва та Міша Кацурін показали зворушливе відео про їхній роман

Дорофеєва і Кацурін (фото: (фото: instagram.com/mozgientertainment)

Голосу самого Міші в пісні ви не почуєте, хіба що свист під час програшів. Однак партнер Дорофеєвої взяв участь у написанні слів і музики.

Натомість Надя опублікувала невелике відео у своєму Instagram і написала, що рятує їхню пару в буремні часи.

"2022 рік був складним і буремним для кожного українця. Для нас з Мішею кращими ліками в цей складний час стали наші почуття та музика. Цю пісню ми написали разом. Вона про кохання, біль та віру одне в одного", - поділилася співачка.

Відео до пісні є досить простим. У ньому лише Надя біля мікрофона та Міша з гітарою. У кадрі почергово видно їх обох, а коли звучить програш артистка починає танцювати.

У кінці відео відбувається зворушливий момент, коли закохана Надя підходить до бойфренда та міцно притискає його до себе.

Раніше Надя Дорофеєва відверто розповіла, коли вперше розпочала роман із Кацуріним.

А її колишній чоловік Дантес розповів подробиці розлучення та обміну партнерами.

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Дантес Надя Дорофеєва