Надвигаются сильные грозы: синоптики предупредили о сильном ухудшении погоды

Погода в Украине на выходных начнет портиться и синоптики прогнозируют резкое снижение температуры воздуха. Часть областей в субботу накроет грозами и ливнями, а в воскресенье циклон захватит всю Украину.

Как сообщила синоптик Наталка Диденко, в субботу в Украину придет циклон Walli, и не один, а с атмосферными фронтами.

"Эта компания принесет в большинство наших областей долгожданные дожди, а с ними и грозы. Но южный антициклон будет упираться, поэтому до южной части Украины, Луганской, Донецкой областей, большинства районов Кропивницкого и Днепра дождей не допустит. Циклон и фронты активизируют движение воздушных масс, в результате этих процессов порывы ветра могут быть завтра сильными", - уточнила Диденко.

Карта погоды

Она добавила, что в большинстве областей Украины температура воздуха в субботу будет высокой, от +15 до +22 градусов. Западные области окажутся в тылу холодного фронта – там похолодает до +11 +14 градусов.

"В Киеве суббота обещает быть теплой, до +18 +22 градусов. Утром осадков еще не будет, а вот на протяжении дня появятся дожди, возможно даже с грозами. Ветер в Киеве завтра днем ожидается юго-западный, порывистый", - сообщила синоптик.

В воскресенье, 26 апреля, в Украине ожидается похолодание во всех областях. Солнечно и сухо будет только на севере Украины и в столице.

На востоке пройдут дожди с грозами, дневная температура опустится до +10 +14 градусов. Южные области начнет заливать дождями, днем от +12 до +15 градусов. На западе кратковременные дожди, днем +12 +14 градусов. В центральной части страны синоптики обещают ливни, от +10 до +12 градусов.

В Киеве 26 апреля будет переменная облачность. Ночью от +6 до +8 градусов, днем ожидается от +12 до +14 градусов.

Карта погоды в Украине на 26 апреля

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о резких перепадах температуры воздуха.