Температурные качели: синоптики предупредили о резком изменении погоды

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине в ближайшие дни резко ухудшится

Погода в Украине в ближайшие дни резко изменится и после резкого потепления в стране внезапно сильно похолодает и во многих областях пройдут грозы. Температура воздуха упадет до +10 градусов.

На выходных в Украине ожидается резкая смена погоды. После нескольких теплых дней на большинство областей обрушится холодный воздух и дожди с грозами.

В субботу, 25 апреля, дожди пройдут в западных областях, на севере и в центре страны. Сухая и солнечная погода сохранится только в южных областях и части востока. Сильные грозы пройдут по центральной части и северным областям, также зацепит Харьков и Полтаву.

Температура воздуха на востоке составит +6 +9 градусов ночью, днем от +16 до +18 градусов, на юге прогреется до +20 +21 градуса. В центральных и северных областях ночью +7 +9 градусов, днем от +16 до +20 градусов. На западе температура упадет, ночью +7 +9 градусов, днем от +12 до +16 градусов.

В Киеве 25 апреля пройдет гроза. Ночью +8 +10 градусов, днем воздух прогреется до +16 +18 градусов.

Карта погоды в Украине на 25 апреля

В воскресенье, 26 апреля, дожди охватят все регионы Украины, сухо будет только на севере в столице Украины. Грозы и ливни стоит ожидать в центральных, южных и восточных областях.

Температура воздуха на севере, западе и в центре упадет до +10 +14 градусов днем, до +3 +5 градусов ночью. В южных областях ночью +7 +9 градусов ночью, днем до +12 +15 градусов. На востоке местами днем от +10 до +14 градусов, местами до +16 +18 градусов.

В Киеве 26 апреля переменная облачность, ночью +6 +8 градусов, днем от +12 до +14 градусов.

Карта погоды в Украине на 26 апреля

Тем временем, в пятницу, 24 апреля, в Украине ожидается сухая и теплая погода, осадки не прогнозируются.

На востоке облачно, ночью от +4 до +6 градусов, днем потеплеет до +16 +18 градусов. В южных областях сухо, ночью от +4 до +7 градусов, днем +15 +19 градусов.

В северных областях без осадков, ночью +3 +5 градусов, днем от +16 до +18 градусов. В центральной части страны ночью +4 +6 градусов, днем прогреется до +16 +19 градусов.

В западных областях осадки не прогнозируются. Ночью +3 +5 градусов, днем столбики термометров покажут +17 +19 градусов, в Ужгороде до +21 градуса.

В Киеве в пятницу ожидается переменная облачность. Ночью +5 +7 градусов, днем прогреется до +17 +19 градусов.

Карта погоды в Украине на 24 апреля

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики спрогнозировали в Украине затяжной период дождей.