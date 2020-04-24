Насуваються сильні грози: синоптики попередили про сильне погіршення погоди

Погода в Україні на вихідних почне псуватися і синоптики прогнозують різке зниження температури повітря. Частина областей в суботу накриє грозами та зливами, а в неділю циклон захопить всю Україну.

Як повідомила синоптик Наталка Діденко, в суботу в Україну прийде циклон Walli, і не один, а з атмосферними фронтами.

"Ця компанія принесе в більшість наших областей довгоочікувані дощі, а з ними й грози. Але південний антициклон буде упиратися, тому до південної частини України, Луганської, Донецької областей, більшості районів Кропивницького і Дніпра дощів не допустить. Циклон і фронти активізують рух повітряних мас, в результаті цих процесів пориви вітру можуть бути завтра сильними", - уточнила Діденко.

Карта погоди

Вона додала, що в більшості областей України температура повітря в суботу буде високою, від +15 до +22 градусів. Західні області опиняться в тилу холодного фронту – там похолодає до +11 +14 градусів.

"У Києві субота обіцяє бути теплою, до +18 +22 градусів. Вранці ще опадів не буде, а ось протягом дня з'являться дощі, можливо з грозами. Вітер у Києві завтра вдень очікується південно-західний, поривчастий", - повідомила синоптик.

У неділю, 26 квітня, в Україні очікується похолодання у всіх областях. Сонячно і сухо буде тільки на півночі України та в столиці.

На сході пройдуть дощі з грозами, денна температура опуститься до +10 +14 градусів. Південні області почне заливати дощами, вдень від +12 до +15 градусів. На заході короткочасні дощі, вдень +12 +14 градусів. У центральній частині країни синоптики обіцяють зливи, від +10 до +12 градусів.

У Києві 26 квітня буде мінлива хмарність. Вночі від +6 до +8 градусів, вдень очікується від +12 до +14 градусів.

Карта погоди в Україні на 26 квітня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про різкі перепади температури повітря.