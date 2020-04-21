Погода резко ухудшится: синоптики сделали важное предупреждение

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине начнет стремительно ухудшаться

Погода в Украине в ближайшие дни будет прохладной и нестабильной. В среду и четверг будет сухо, но ожидается сильный штормовой ветер. С пятницы в Украине начнет теплеть, но начнется затяжной сезон дождей.

В среду, 22 апреля, в Украине ожидается сильный штормовой ветер. В большинстве областей будет сухо и солнечно. На востоке ночная температура воздуха составит +2 +4 градуса, днем прогреется до +10 +13 градусов.

В южных областях без осадков, небольшая облачность. Ночью +3 +6 градусов, днем прогреется до +12 +15 градусов. В Крыму сухо, ночью +3 +5 градусов, днем +12 +14 градусов.

На севере переменная облачность, без осадков. Ночью +3 +5 градусов, днем +12 +14 градусов.

В западных областях сухо и солнечно. Ночью в регионе +3 +5 градусов, днем воздух прогреется до +12 +14 градусов, на Закарпатье до +15 +17 градусов.

В центральной части страны без осадков, днем небольшая облачность. Ночью от +3 до +5 градусов, днем столбики термометров покажут +12 +14 градусов.

В Киеве 22 апреля без осадков, ветер северо-восточный, порывистый до штормовых значений. Ночью +3 +5 градусов, днем от +11 до +13 градусов.

Карта погоды в Украине на 22 апреля

Такая погода продержится в Украине и в четверг, 23 апреля. А вот с пятницы придет циклон, которые принесет с собой повышение температуры воздуха и сильные дожди. Температура воздуха ночью будет подниматься до +5 градусов, днем в большинстве областей синоптики прогнозируют повышение до +14 +18 градусов. Сухо будет только в южных областях.

В воскресенье, 26 апреля, Украину накроет ливнями, которые пройдут во всех областях страны, без исключений. Температура воздуха ночью будет колебаться от +4 до +8 градусов. Днем в большинстве областей снова немного похолодает. На западе от +12 до +16 градусов, на юге от +14 до +18 градусов, в северных областях +16 +18 градусов, в центре и на севере от +12 до +15 градусов.

В Киеве 26 апреля будет идти дождь. Ночью от +6 до +8 градусов, днем ожидается от +12 до +14 градусов.

Карта погоды в Украине на 26 апреля

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики дали печальный прогноз погоды в Украине на ближайшую неделю.