Освобожденный украинец пригрозил боевикам: надолго не прощаемся (видео)

Обмен пленными состоялся 29 декабря 2019 года, с территории ОРДЛО в Украину вернулось 76 украинцев. Один из узников так называемых Л/ДНР Виктор Савин резко обратился к боевикам.

Во время передачи пленных украинец открыто выступил перед боевиками с обещанием вернутся и отвоевать землю, на которой он родился и вырос. Видео появилось на странице "Радио Свобода" в Twitter.

Виктор сказал, что не забудет, как он пять лет провел в подвале в нечеловеческих условиях, где его пытали и унижали. После этого три последних месяца в колонии показались настоящим санаторием.

"Вы понимаете, что такое пять лет в подвале. В колонии нормально, но пытают не в колонии, допрашивают тоже не в колонии", - заявил бывший узник боевиков.

Пленник, бывший десантник, пообещал боевикам вернуться и отвоевать землю, потому что это его родина. Уроженец Макеевки сказал, что много сделал для города, а потом сидел "в своей же колонии".

Кроме того, Виктор Савин сказал, что прекрасно знает, что его пытали представители РФ, а охраняли военные ВДВ России.

Освобожденный из плена украинец пригрозил боевикам (видео: twitter.com/radiosvoboda)

Украинцев перевезли на КПВВ "Майорское" из Горловки, вечером они приземлятся в Борисполе. В список по обмену попали пятеро экс-"беркутовцев", проходивших по делу расстрелов на Майдане, а ни один крымский военнопленный не попал в перечень. Этот факт вызвал резкую критику общественности.