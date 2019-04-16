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Набридло літати за їжею для Меган Маркл: королівський пілот звільнився через примхи Гаррі

STYLERПерсони    16.04.2019 - 13:11
Набридло літати за їжею для Меган Маркл: королівський пілот звільнився через примхи Гаррі
Меган Маркл і принц Гаррі (фото: Getty Images)

Меган Маркл і принц Гаррі зробили з пілота "цілодобового доставщика їжі"

Меган Маркл і принц Гаррі змусили звільнитися королівського пілота. Справа в тому, що чоловік втомився постійно літати за їжею для вагітної герцогині Сассекської, яка вже зовсім скоро народить первістка.

Як пишуть західні ЗМІ, сьогодні Букінгемський палац терміново шукає нового пілота на вертоліт Sikorsky S76, який би працював на королівську сім'ю. В оголошенні про найм вказується, що в його обов'язки будуть входити виконання доручень членів королівської сім'ї і "інші адміністративні завдання". Людина, яка вирішить подати резюме повинна володіти такими якостями, як ініціативність, стресостійкість, а також має бути готова до польотів по Великій Британії та відряджень з ночівлею.

За інформацією видання Radar Online, таке оголошення з'явилося після того, як пілот, який працював з Меган Маркл і принцом Гаррі, звільнився за власним бажанням, не витримавши того, що його "використовують як службу доставки їжі за викликом 24 години на добу".

"Принц Гаррі постійно наказував йому літати за "дивними" закусками для своєї дружини", - пише таблоїд з посиланням на джерело, наближене до королівської сім'ї.

Набридло літати за їжею для Меган Маркл: королівський пілот звільнився через примхи Гаррі

Скріншот

"Це ще один доказ того, що професіонали просто не можуть працювати з Меган! Її вимоги дивні і обурливі. До пілота ставилися як до якогось водія служби доставки, а не як до висококваліфікованого пілота", - сказав королівський інсайдер.

До речі, про те, що у Маркл дуже складний характер говорять дуже часто. Навіть екстрасенси підтверджують це. Наприклад, нещодавно одна відома віщунка стверджувала, що після народження первістка Меган посилить свій тиск на чоловіка.

Раніше ми писали про те, що екстрасенс назвав стать майбутньої дитини Меган Маркл і принца Гаррі.

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