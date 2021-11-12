Надоели плесень, грибок и конденсат в доме? Вам помогут эти комнатные растения

Специалисты отмечают, что комнатные растения помогают улучшить воздух в доме, поглощая токсины.

Также они снижают уровень влажности с помощью листьев и это помогает избавиться от плесени. Особенно в таких помещениях, как ванная комната или кухня.

Как показывают исследования, в комнатах с растениями может быть от 40% до 60% спор плесени и бактерий.

Не все домашние растения эффективны против грибка и плесени. Поэтому эксперты рассказали, какие их них стоит выбрать для устранения проблемы.

Английский плющ

В борьбе с плесенью это растение считается одним из самых лучших. Это растение неприхотливо и цена такого горшка относительно невысокая. Плющ способен не только препятствовать образованию плесени, но и может удалять такие токсины как формальдегид и бензол.

Почва для английского плюща должна быть влажной, и он лучше всего растет при неярком непрямом свете. Будьте осторожны! Листья плюща токсичны для домашних животных.

Мирная лилия

Этот красивый цветок не только станет лекарем для вашего дома, но и будет приятно радовать глаз. У этой лилии потрясающей красоты белые цветы, а листья отлично впитывают лишнюю влагу.

Лилии хорошо растут в тени и в местах с повышенной влажностью. Листья мирной лилии также токсичны для домашних животных, поэтому держите горшки подальше от ваших любимцев.

Пальма

Мода на домашние пальмы уже давно прошла и их стараются держать только в тех помещениях, где достаточно для этого пространства. А зря, так как тропическая красавица станет отличным выбором для контроля влажности в вашей квартире.

Пальмы способны сдерживать плесень и впитывать влагу через листья. Самыми оптимальными для таких целей служат дамская пальма, карликовая пальма и тростниковая пальма.

Для пальмы нужна не очень влажная и не сильно сухая почва и им достаточно непрямых лучей солнца.