Лед тронулся: Полякова заявила о создании собственной партии

Полякова хочет создать первую в Украине женскую партию
Оля Полякова заявила о создании собственной партии. Украинская певица, телеведущая и актриса Ольга Полякова заявила о намерении создать первую в Украине женскую партию. О своих планах она рассказала, выступая на Форуме женского партнерства в среду, 29 мая, в Киеве.
"Мне лично (вот сейчас начнется предвыборная гонка в парламент) очень надоело голосовать за какого-то дядю с плаката, о котором я ничего не знаю... И миллионам людей очень хочется знать лично людей, за кого они будут голосовать", - сказала Полякова.
Она заявила: "Я начинаю создание партии, которая будет отвечать на этот вызов. И это будет первая женская партия Украины".
Артистка также решила посоветоваться со своими поклонниками по поводу названия новой партии.
Полякова заявила о создании собственной партии – все подробности (видео: polyakovamusic)
Фанаты Поляковой негативно отреагировали на ее заявление:
Некоторые стали помогать выбрать певице название партии:
Напомним, что ранее украинцы в шутку предполагали, что Полякова пойдет на парламентские выборы. Об этом они написали после того, как Виктор Павлик и Олег Винник стали возможными кандидатами на выборы в парламент.
До этого мы писали, что ранее о своем намерении идти на парламентские выборы рассказал Святослав Вакарчук.