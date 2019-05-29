А може не треба? Полякова заявила про створення власної партії

Полякова хоче створити першу в Україні жіночу партію
Полякова заявила про створення власної партії. Українська співачка, телеведуча і актриса Ольга Полякова заявила про намір створити першу в Україні жіночу партію. Про свої плани вона розповіла, виступаючи на Форумі жіночого партнерства у середу, 29 травня, в Києві.
"Мені особисто (ось зараз почнеться передвиборна гонка в парламент) дуже набридло голосувати за якогось дядька з плаката, про якого я нічого не знаю... І мільйонам людей дуже хочеться знати особисто людей, за кого вони будуть голосувати", - сказала Полякова.
Вона заявила: "Я починаю створення партії, яка буде відповідати на цей виклик. І це буде перша жіноча партія України".
Артистка також вирішила порадитися зі своїми прихильниками з приводу назви нової партії.
Полякова заявила про створення власної партії – всі подробиці (відео: polyakovamusic)
Фанати Полякової негативно відреагували на її заяву:
Деякі стали допомагати вибрати співачці назва партії:
Нагадаємо, що раніше українці жартома припускали, що Полякова піде на парламентські вибори. Про це вони написали після того, як Віктор Павлік та Олег Винник стали можливими кандидатами на вибори у парламент.
До цього ми писали, що раніше про свій намір йти на парламентські вибори розповів Святослав Вакарчук.
Раніше Зеленський жорстко "наїхав" на Раду і посварив мережу.