А може не треба? Полякова заявила про створення власної партії

Полякова заявила про створення власної партії. Українська співачка, телеведуча і актриса Ольга Полякова заявила про намір створити першу в Україні жіночу партію. Про свої плани вона розповіла, виступаючи на Форумі жіночого партнерства у середу, 29 травня, в Києві.

"Мені особисто (ось зараз почнеться передвиборна гонка в парламент) дуже набридло голосувати за якогось дядька з плаката, про якого я нічого не знаю... І мільйонам людей дуже хочеться знати особисто людей, за кого вони будуть голосувати", - сказала Полякова.

Вона заявила: "Я починаю створення партії, яка буде відповідати на цей виклик. І це буде перша жіноча партія України".

Артистка також вирішила порадитися зі своїми прихильниками з приводу назви нової партії.

Полякова заявила про створення власної партії – всі подробиці (відео: polyakovamusic)

Фанати Полякової негативно відреагували на її заяву:

Кожен повинен займатися своєю справою... блін, сподіваюся це жарт.

Олічка, може не треба? Залишайтеся на сцені королевою ночі, ми Вас як артистку любимо.

З глузду з'їхали всі.

Вакарчук йде, Зеленський вже прийшов, Полякова йде. Хто ж далі?

Я б не розпорошувалася на політику. У Вас із співом непогано.

Кінець світу настав!!!!

Дуже сподіваюся, що це жарт.

Деякі стали допомагати вибрати співачці назва партії:

Голі дупи - назву партії.

Партія жінок України.

Жіноча солідарність)))

Партія "гендерна рівність", "жінки України", "материнське серце", "Україночки".

Партія "ПОПА" - ідеальна назва. Крутий стьоб і обговорення на весь світ, без перебільшення. Успіхів!

Блондинки в законі.

"Крига скресла".

Нагадаємо, що раніше українці жартома припускали, що Полякова піде на парламентські вибори. Про це вони написали після того, як Віктор Павлік та Олег Винник стали можливими кандидатами на вибори у парламент.

До цього ми писали, що раніше про свій намір йти на парламентські вибори розповів Святослав Вакарчук.

Раніше Зеленський жорстко "наїхав" на Раду і посварив мережу.