Надійний спосіб позбутися молі на кухні назавжди. Просто "пригостіть" її цим напоєм

Як позбавитися харчової молі на кухні?

Обов'язково пересипайте сипучі продукти у щільні, бажано скляні банки, регулярно мийте та провітрюйте шафи, створюйте на кухні протяг. Метелики це ненавидять. Личинки також не переносять високих температур.

Якщо ви підозрюєте, що у шафах може розмножуватися міль, після миття внутрішньої частини меблів розчином оцту з водою або мильним розчином просушіть її феном.

Також можна ошпарити вимиті полиці гарячим розчином оцту та води. Заодно ви їх і продезінфікуєте.

Скляна пастка для молі

Ще один спосіб знищити харчову міль – використовувати хитру пастку. Для її приготування можна використовувати яблучний оцет (без будь-яких добавок або заправлений кількома краплями олії гвоздикової або лимонної). Просто налийте невелику кількість у миску. Яблучний оцет має менш інтенсивний запах, ніж спиртовий оцет, але він не менш ефективний.

Також можна зробити пастку, наприклад, із корму для хом'яків. Його запах приваблює личинки молі. Розділіть сипкий корм на порції та розкладіть по пакетах або паперових пакетах. Розмістіть їх у кухонних ящиках та шафах. Окрім сильно ароматного оцту чи корму для хом'яків, які є вдома не в кожного, є ще одна ефективна рідина - певний напій.

Перевірений спосіб знищення харчової молі

Поставте в шафу з крупами миску з невеликою кількістю сухого червоного вина. Солодкий аромат напою привабить моль. Метелики обов'язково захочуть перевірити, що це за ласощі, і впадуть у миску.

Підсилити аромат вина можна ароматичною олією лаванди або евкаліпта, яка освіжить аромат у шафі. Також для більшої ефективності можна поєднувати напій із винним або яблучним оцтом.

Напій у мисці псуватиметься, тому кожні кілька днів замінюйте його свіжою порцією. Вам потрібно зовсім небагато, і вино не обов'язково має бути дорогим. Залишки, які ви не встигли використовувати для інших цілей, також підійдуть.