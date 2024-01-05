Надежный способ избавиться от моли на кухне навсегда. Просто "угостите" ее этим напитком

Как избавиться от пищевой моли на кухне?

Обязательно пересыпайте сыпучие продукты в плотные, желательно стеклянные банки, регулярно мойте и проветривайте шкафы, создавайте на кухне сквозняк. Мотыльки это ненавидят. Личинки также не переносят высоких температур.

Если вы подозреваете, что в шкафах может размножаться моль, после мытья внутренней части мебели раствором уксуса с водой или мыльным раствором просушите ее феном.

Также можно ошпарить вымытые полки горячим раствором уксуса и воды. Заодно вы их и продезинфицируете.

Стеклянная ловушка для моли

Еще один способ уничтожить пищевую моль - использовать хитрую ловушку. Для его приготовления можно использовать яблочный уксус (без каких-либо добавок или заправленный несколькими каплями гвоздичного или лимонного масла). Просто налейте небольшое количество в миску. Яблочный уксус имеет менее интенсивный запах, чем спиртовой уксус, но он не менее эффективен.

Также можно сделать ловушку, например, из корма для хомяков. Его запах привлекает личинки моли. Разделите сыпучий корм на порции и разложите по пакетам или бумажным пакетам. Разместите их в кухонных ящиках и шкафах. Помимо сильно ароматного уксуса или корма для хомяков, которые есть дома не у каждого, есть еще одна эффективная жидкость – определенный напиток.

Проверенный способ уничтожения пищевой моли

Поставьте в шкаф с крупами миску с небольшим количеством красного сухого вина. Сладкий аромат напитка привлечет моль. Они обязательно захотят проверить, что это за лакомство, и упадут в миску.

Усилить аромат вина можно ароматическим маслом лаванды или эвкалипта, которое освежит аромат в шкафу. Также для большей эффективности можно сочетать напиток с винным или яблочным уксусом.

Напиток в миске будет портиться, поэтому каждые несколько дней заменяйте его свежей порцией. Вам нужно совсем немного, и вино не обязательно должно быть дорогим. Остатки, которые вы не успели использовать для других целей, тоже подойдут.