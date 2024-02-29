Кому з пенсіонерів не підвищать виплати з 1 березня. Є всього три категорії

З 1 березня в Україні відбудеться щорічна традиційна індексація пенсій. Виплати зростуть на 8% для мільйонів громадян. Проте не всі пенсіонери можуть розраховувати на підвищення.

Які категорії не отримають підвищення виплат, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на міністра Оксану Жолнович в ефірі телемарафону .

Що треба знати про підвищення пенсій з 1 березня

Індексацію пенсій проведуть для десяти мільйонів українців, серед яких входять:

9,5 мільйона одержувачів пенсії на загальних підставах;

596 тисяч колишніх співробітників силових відомств;

97,8 тисячі пенсіонерів, які отримують виплати пенсію по інвалідності внаслідок каліцтва чи захворювання через аварію на ЧАЕС.

Індексація потребує суми 3 мільярди гривень на місяць, проте у держави є необхідні кошти. Поповнення ПФУ залежить від сплати єдиного соціального внеску, тому під час повномасштабної війни особливо важливо працювати офіційно. Перерахунок пенсій першого місяця весни проведуть автоматично. Українцям не потрібно подавати відповідні заяви.

Коефіцієнт індексації пенсій становить 1,0796. Мінімально вони зростуть на 100 грн, а максимально – більше 1500 грн.

Кому не підвищать пенсії з 1 березня

Деякі категорії пенсіонерів можуть не розраховувати на збільшення доходу. Індексація не передбачена для осіб, які вийшли на заслужений відпочинок менш як три роки тому, а також для тих, чия розрахункова пенсія нижча за мінімальну.

Останнім держава і так доплачує суму, що бракує, до "мінімалки". Таким чином, розмір їхньої виплати залишиться на колишньому рівні. Підвищення пенсій не передбачено і для громадян, які одержують високі пенсії.

Зверніть увагу, що відповідно до українського законодавства, громадянам не можуть виплачувати пенсію, яка була б нижчою за мінімальне значення.

У таких випадках пенсіонерам призначають доплати з метою підвищення розміру пенсії до мінімального рівня. Отже, виплати для цієї групи пенсіонерів збільшаться у березні, проте це фактично є лише заміною доплати до мінімальної пенсії внаслідок індексації. Іншими словами, для тих, хто увійшов у цю категорію, підвищення буде малопомітним.