Надежные способы откладывать на пенсию: что сделать, чтобы иметь счастливую старость
Эксперты убеждены, что лучший способ иметь обеспеченную старость - это самостоятельно экономить на нее. Однако возникает вопрос: во что вкладывать деньги и как сделать это безопасно?
Экономист Павел Шеремета в интервью РБК-Украина (проект Styler) назвал источники для сбережения денег.
Как откладывать себе на пенсию
Павел Шеремета отмечает, что этот вопрос больше касается узкопрофильных специалистов. Однако среди известных способов экономить деньги может назвать следующие:
- ОВГЗ - облигации внутренних государственных ссуд
- иностранная валюта, которая относительно стабильна
- ценные бумаги и драгоценные металлы
- недвижимость, причем этот способ довольно популярен среди украинцев
"Если бы в Украине был фондовый рынок, можно было бы говорить о корпоративных ценных бумагах, акциях и облигациях. Сейчас этого по разным причинам нет, а все-таки возможностью это может быть", - добавляет эксперт.
Кроме того, по его словам, следует обратить внимание на более экзотические способы откладывания средств.
"Я бы сюда добавил образование, хотя это считают расходом, а не инвестицией. Это экзотический инструмент, но оно однозначно поднимает производительность страны. Я инвестирую в свое образование и еще больше в образование своих детей. Потому что я хочу, чтобы они были глобальными и продуктивными", - отмечает он.
Следующий инструмент - это собственное здоровье. Инвестируя в себя, вы долгое время сможете оставаться работоспособными и продуктивными.
Однако в вопросе инвестиций важно также понимать, в какой пропорции вы это делаете.
"Все в мире меняется, проценты не постоянные, однако эксперты могут сформировать этот "портфель". Украинцам стоит привыкать к таким словам также. Очень жаль, что такие вещи практически не преподают в школах. В мире финансовую грамотность преподают, это прямо один из ключевых предметов", - говорит Шеремета.
Раньше мы рассказывали, что будет с пенсиями в Украине после войны и почему следует рассчитывать на собственные средства.
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