Надежные способы откладывать на пенсию: что сделать, чтобы иметь счастливую старость

Эксперты убеждены, что лучший способ иметь обеспеченную старость - это самостоятельно экономить на нее. Однако возникает вопрос: во что вкладывать деньги и как сделать это безопасно?

Как откладывать себе на пенсию

Павел Шеремета отмечает, что этот вопрос больше касается узкопрофильных специалистов. Однако среди известных способов экономить деньги может назвать следующие:

ОВГЗ - облигации внутренних государственных ссуд

- облигации внутренних государственных ссуд иностранная валюта , которая относительно стабильна

, которая относительно стабильна ценные бумаги и драгоценные металлы

недвижимость, причем этот способ довольно популярен среди украинцев

"Если бы в Украине был фондовый рынок, можно было бы говорить о корпоративных ценных бумагах, акциях и облигациях. Сейчас этого по разным причинам нет, а все-таки возможностью это может быть", - добавляет эксперт.

Кроме того, по его словам, следует обратить внимание на более экзотические способы откладывания средств.

"Я бы сюда добавил образование, хотя это считают расходом, а не инвестицией. Это экзотический инструмент, но оно однозначно поднимает производительность страны. Я инвестирую в свое образование и еще больше в образование своих детей. Потому что я хочу, чтобы они были глобальными и продуктивными", - отмечает он.

Следующий инструмент - это собственное здоровье. Инвестируя в себя, вы долгое время сможете оставаться работоспособными и продуктивными.

Однако в вопросе инвестиций важно также понимать, в какой пропорции вы это делаете.

"Все в мире меняется, проценты не постоянные, однако эксперты могут сформировать этот "портфель". Украинцам стоит привыкать к таким словам также. Очень жаль, что такие вещи практически не преподают в школах. В мире финансовую грамотность преподают, это прямо один из ключевых предметов", - говорит Шеремета.