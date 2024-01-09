Надія Матвєєва чесно зізналася, чи освідчувався їй молодий бойфренд

Чи освідчувався ведучій коханий

За словами знаменитості, молодий обранець заявив їй про наміри одружитися з нею, однак пропозиції ще не було.

"Домовленості в процесі формування, як я відчуваю. Не пропозиція була, а ось таке: "Я відчуваю, що я хочу на тобі одружитися". Ну, оригінальна пропозиція. Ось цей момент був".

Надія Матвєєва (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)

"А потім ми живемо разом, цим насолоджуємося. А ось цього моменту не відбувається. Але я до цього спокійно ставлюсь", - поділилася Надія.

Також Матвєєва сказала, що думає з приводу шлюбу.

"Що робить шлюб зі стосунками? Підвищує ціну виходу зі стосунків. Скільки б не тривали стосунки, якщо ви неодружені, то легше з цього вийти", - говорить зірка.

Нагадаємо, ведуча не розкриває ніяких подробиць про свого коханого. Відомо лише те, що пара познайомилася на вечірці.

Чоловік не знав нічого про Надію. Ба більше, його навіть немає у соцмережах.