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Надежда Матвеева честно призналась, делал ли ей предложение молодой бойфренд

Надежда Матвеева (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская ведущая Надежда Матвеева призналась, делал ли ей предложение бойфренд, который младше ее на 20 лет.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на программу "Він Вона Шоу".

Делал лы предложение ведущей любимый

По словам знаменитости, молодой избранник заявил ей о намерениях жениться на ней, однако предложения еще не было.

"Договоренности в процессе формирования, как я чувствую. Не предложение было, а вот такое: "Я чувствую, что я хочу на тебе жениться". Ну, оригинальное предложение. Вот этот момент был".

Надежда Матвеева (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)

"А потом мы живем вместе, этим наслаждаемся. А вот этого момента не происходит. Но я к этому спокойно отношусь", - поделилась Надежда.

Также Матвеева сказала, что думает о браке.

"Что делает брак с отношениями? Повышает цену выхода из отношений. Сколько бы ни продолжались отношения, если вы холосты, то легче из этого выйти", - говорит звезда.

 

Напомним, ведущая не раскрывает никаких подробностей о своем любимом. Известно только, что пара познакомилась на вечеринке.

Мужчина не знал ничего о Надежде. Более того, его даже нет в соцсетях.

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