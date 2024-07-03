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Вдохновитесь модными идеями. 5 трендов, которые стоит добавить в свой гардероб этим летом

Среда 03 июля 2024 20:20
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Вдохновитесь модными идеями. 5 трендов, которые стоит добавить в свой гардероб этим летом Что носить летом 2024 (Фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Любовь Блажко

Если вы в поисках "вечных" летних трендов, которые не наскучат до следующего года, возьмите себе на заметку несколько интересных идей. Узнайте, какие вещи можно смело добавлять в гардероб и не бояться, что они быстро устареют.

О тенденциях этой летней поры рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Длинные юбки

Выбирайте пышные наряды разных цветов и фасонов, чтобы поэкспериментировать с образами. Они будут отлично сочетаться с базовыми топами, футболками или блузами. Завершите образ удобной трендовой обувью, сумкой и аксессуарами.

Вдохновитесь модными идеями. 5 трендов, которые стоит добавить в свой гардероб этим летомМини уже теряют свою актуальность (Фото: instagram.com/pipa_de_blois)

Желтые мотивы

Этим летом пастельный желтый оттенок - настоящий хит, поэтому обратите на него внимание. Купите себе вещь такого цвета - это мгновенно позволит вам погрузиться в теплую летнюю атмосферу и добавить в гардероб немного красок.

Вдохновитесь модными идеями. 5 трендов, которые стоит добавить в свой гардероб этим летомПастельный желтый покоряет модниц (Фото: instagram.com/tylynnnguyen)

Вьетнамки

Это, пожалуй, самая универсальная летняя обувь, к которой модницы возвращаются из сезона сезон. Выберите обувь в базовом белом или черном цвете, и смело сочетайте как с любимыми джинсовыми шортами, так и чем-нибудь более изящным: юбками, легкими платьями или трендовыми комбинезонами.

Вдохновитесь модными идеями. 5 трендов, которые стоит добавить в свой гардероб этим летомВьетнамки - беспроигрышный вариант летней обуви (Фото: instagram.com/pipa_de_blois)

Льняные штаны

Лето - не самое лучшее время для джинсов, поскольку жара и так создает определенный дискомфорт. Поэтому по возможности одевайте что-нибудь более легкое и практичное. Отличным помощником в этом вам будут льняные изделия, которые в этот сезон являются настоящей находкой.

Вдохновитесь модными идеями. 5 трендов, которые стоит добавить в свой гардероб этим летомЛьняные штаны – хит лета 2024 (Фото: instagram.com/la_nadia)

Вязаные вещи

Если вы еще не имеете чего-то подобного в своем гардеробе, пора это исправить. Присмотритесь к вязаным базовым платьям, топам или даже вязаным брюкам. Выберите что-то по своему вкусу и не бойтесь экспериментировать с аксессуарами и подбором обуви.

Вдохновитесь модными идеями. 5 трендов, которые стоит добавить в свой гардероб этим летомВязаные вещи в моде этим летом (Фото: instagram.com/annabelrosendahl)

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Также мы назвали 5 антитрендовых вещей на лето, которые испортят весь аутфит.

Для написания материала были использованы следующие источники: Who What Wear, Instagram-страницы модных блогеров annabelrosendahl, tylynnnguyen, la_nadia, pipa_de_blois.

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