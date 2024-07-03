Вдохновитесь модными идеями. 5 трендов, которые стоит добавить в свой гардероб этим летом

Если вы в поисках "вечных" летних трендов, которые не наскучат до следующего года, возьмите себе на заметку несколько интересных идей. Узнайте, какие вещи можно смело добавлять в гардероб и не бояться, что они быстро устареют.

Длинные юбки

Выбирайте пышные наряды разных цветов и фасонов, чтобы поэкспериментировать с образами. Они будут отлично сочетаться с базовыми топами, футболками или блузами. Завершите образ удобной трендовой обувью, сумкой и аксессуарами.

Мини уже теряют свою актуальность (Фото: instagram.com/pipa_de_blois)

Желтые мотивы

Этим летом пастельный желтый оттенок - настоящий хит, поэтому обратите на него внимание. Купите себе вещь такого цвета - это мгновенно позволит вам погрузиться в теплую летнюю атмосферу и добавить в гардероб немного красок.

Пастельный желтый покоряет модниц (Фото: instagram.com/tylynnnguyen)

Вьетнамки

Это, пожалуй, самая универсальная летняя обувь, к которой модницы возвращаются из сезона сезон. Выберите обувь в базовом белом или черном цвете, и смело сочетайте как с любимыми джинсовыми шортами, так и чем-нибудь более изящным: юбками, легкими платьями или трендовыми комбинезонами.

Вьетнамки - беспроигрышный вариант летней обуви (Фото: instagram.com/pipa_de_blois)

Льняные штаны

Лето - не самое лучшее время для джинсов, поскольку жара и так создает определенный дискомфорт. Поэтому по возможности одевайте что-нибудь более легкое и практичное. Отличным помощником в этом вам будут льняные изделия, которые в этот сезон являются настоящей находкой.

Льняные штаны – хит лета 2024 (Фото: instagram.com/la_nadia)

Вязаные вещи

Если вы еще не имеете чего-то подобного в своем гардеробе, пора это исправить. Присмотритесь к вязаным базовым платьям, топам или даже вязаным брюкам. Выберите что-то по своему вкусу и не бойтесь экспериментировать с аксессуарами и подбором обуви.

Вязаные вещи в моде этим летом (Фото: instagram.com/annabelrosendahl)