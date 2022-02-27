ru ua
Вс, 27 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Мы под надежной защитой, - секретарь Запорожского горсовета

Новина українською →
Запорожье, Воскресенье 27 февраля 2022 13:07
Мы под надежной защитой, - секретарь Запорожского горсовета Фото: Секретарь Запорожского горсовета обратился к жителям города (скрин видео)
Автор: Анна Шиканова

Секретарь Запорожского городского совета обратился к жителям города и призвал их сохранять спокойствие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Запорожцы, сейчас в городе все тихо! Мы находимся под надежной защитой наших военных и территориальной обороны. Да, в Украине война. Да, на Запорожье будет идти враг. Будьте готовы, не выходите на улицы без необходимости и помните, что город защищен и готов к любому развитию событий. Основное, что от вас сейчас нужно – это спокойствие!" – сказал Анатолий Куртеев.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Запорожье ввели комендантский час.

А также рассказывали о том, как работает Укрзализнцыя – график поездов.

Читать оперативную информацию о том, что сейчас происходит в Украине, можно в нашей онлайн-трансляции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Война России против Украины
LITE
Мадонна, Анджелина Джоли, Дженнифер Лопес и другие мировые звезды поддержали Украину
Мадонна, Анджелина Джоли, Дженнифер Лопес и другие мировые звезды поддержали Украину