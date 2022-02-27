Ми під надійним захистом, - секретар Запорізької міськради

"Запорожці, зараз у місті все тихо! Ми знаходимося під надійним захистом наших військових і територіальної оборони. Так, в Україні війна. Так, на Запоріжжя йтиме ворог. Будьте готові, не виходьте на вулиці без необхідності та пам'ятайте, що місто захищене і готове до будь-якого розвитку подій. Основне, що від вас зараз потрібно - це спокій!" – сказав Анатолій Куртеев.