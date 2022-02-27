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Ми під надійним захистом, - секретар Запорізької міськради

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Запоріжжя, Неділя 27 лютого 2022 13:07
Ми під надійним захистом, - секретар Запорізької міськради Фото: секретар Запорізької міськради звернувся до жителів міста (скрін відео)
Автор: Анна Шиканова

Секретар Запорізької міської ради звернувся до жителів міста і закликав їх зберігати спокій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Запорожці, зараз у місті все тихо! Ми знаходимося під надійним захистом наших військових і територіальної оборони. Так, в Україні війна. Так, на Запоріжжя йтиме ворог. Будьте готові, не виходьте на вулиці без необхідності та пам'ятайте, що місто захищене і готове до будь-якого розвитку подій. Основне, що від вас зараз потрібно - це спокій!" – сказав Анатолій Куртеев.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Запоріжжі ввели комендантську годину.

А також розповідали про те, як працює Укрзалізниця-графік поїздів.

Читати оперативну інформацію про те, що зараз відбувається в Україні, можна в нашій онлайн-трансляції.

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