Ми під надійним захистом, - секретар Запорізької міськради
Секретар Запорізької міської ради звернувся до жителів міста і закликав їх зберігати спокій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
"Запорожці, зараз у місті все тихо! Ми знаходимося під надійним захистом наших військових і територіальної оборони. Так, в Україні війна. Так, на Запоріжжя йтиме ворог. Будьте готові, не виходьте на вулиці без необхідності та пам'ятайте, що місто захищене і готове до будь-якого розвитку подій. Основне, що від вас зараз потрібно - це спокій!" – сказав Анатолій Куртеев.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Запоріжжі ввели комендантську годину.
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