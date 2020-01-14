Надежду Матвееву ограбили в центре Киева: все подробности

Надежда Матвеева пострадала от рук грабителей
Популярная украинская телеведущая Надежда Матвеева столкнулась с тремя девушками ромской наружности, которые вытащили у нее кошелек в подземном магазине в центре Киева. Об этом инциденте Матвеева рассказала на своей странице в Facebook.
Когда телеведущая была в магазине, то почувствовала какое-то шевеление в своей сумке, которая находилась сзади нее на плече. Она резко обернулась и увидела трех девушек, одну из которых она заметила в магазине еще раньше, потому что у нее была варенная кукуруза.
Матвеева не растерялась и громко обратилась к ним: "Сперли?!". После этого одна из воровок протянула ей кошелек, извинилась и сказала, что его вытащил парень, который убежал.
Телеведущая сразу же начала проверять, все ли вещи на месте. Она также посоветовала украинцам быть осторожными и в людных местах сумку всегда держать перед глазами. А кошелек, телефон и другие ценные вещи держать в специальных отделениях или карманах сумки.
Данный инцидент прокомментировали украинские звезды, а также пользователи сети.
"Вот она, любовь народа! Надюша, чтобы вернули украденный кошелек! Редкий случай", - написала актриса театра и кино Ольга Сумская.
"Слава Богу!", - прокомментировал певец Виктор Павлик.
Скриншоты с Facebook
Скриншоты с Facebook