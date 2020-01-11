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MARUV ограбили в Киеве: первые подробности

STYLERПерсоны    11.01.2020 - 22:14
MARUV ограбили в Киеве: первые подробности
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV стала жертвой ограбления в украинской столице

Украинская артистка MARUV в Киеве стала жерствой ограбления. Анна Корсун 11 января лишилась своей сумочки, в которой находились личные вещи и деньги. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.

Инцидент произошел на Богдана Хмельницкого, 42. Неизвестные забрали черную сумку с документами, личными вещами и деньгами девушки. Певица попросила подписчиков помочь найти воров, а также поделилась фотографией украденной сумки.

"Может вы видели, куда люди бежали? Потому что там были мои все документы", - сказала она.

MARUV ограбили в Киеве: первые подробности

MARUV ограбили в Киеве (фото: instagram.com/maruvofficial)

Стоит отметить, что украинская артистка MARUV не впервые становится жертвой ограбления. Неоднократно певица жаловалась, что из ее багажа при перелетах на самолетах авиакомпании МАУ исчезают ценные вещи. MARUV жестко раскритиковала авиакомпанию МАУ за халатность работников. Самый крупный авиаперевозчик Украины снова попал в скандал.

Напомним, недавно MARUV получила ответ от Международных украинских авиалиний после того, как опубликовала видео с рассказом о том, как ее обокрали в аэропорту "Борисполь".

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