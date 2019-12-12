В Киеве дерзко ограбили гламурную экс-депутата: все детали

В Киеве ограбили бывшего депутата Алену Кошелеву (коллаж: РБК-Украина)

Бывшего народного депутата Алену Кошелеву ограбили, пока она была в ресторане

В Киеве ограбили депутата Верховной Рады VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко Алену Кошелеву. У экс-нардепа и светской львицы Алены Кошелевой украли сумочку, которую она неосмотрительно оставила в своем Range Rover, пока была в ресторане.

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. 29-летняя гламурная экс-нардеп заехала поужинать в одно из столичных заведений на улице Мечникова. Когда вернулась, личные вещи были похищены из салона автомобиля.

Алена Кошелева (фото: instagram.com/kosheleva__alena)

Экс-нардеп написала заявление в полицию, где было открыто уголовное дело по факту кражи. В полиции говорят, что сработали так называемые "барсеточники". Они ловко вскрывают автомобили при помощи спецоборудования с код-грабберами.

Соратница Ляшко заявила о пропаже личных документов - водительских прав, паспорта. Кроме того в сумочке было более 20 тысяч гривен и полторы тысячи долларов.

Алена Кошелева с Олегом Ляшко (фото: instagram.com/kosheleva__alena)

Стоит отметить, что прежде чем стать политиком, Кошелева работала администратором в ресторане. А в 2014 оказалась под номером 24 в списке партии Ляшко. В ее личном деле было указано, что она волонтер в Харьковском военном госпитале, но в среде волонтеров ее не знают.

Во время депутатства в Раде Кошелева запомнилась золотым iPhone, охранниками и дорогими look-ами.