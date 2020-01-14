Надію Матвєєву пограбували в центрі Києва: усі подробиці

Популярна українська телеведуча Надія Матвєєва зіткнулася з трьома дівчатами ромської зовнішності, які витягли у неї гаманець в підземному магазині в центрі Києва. Про цей інцидент Матвєєва розповіла на своїй сторінці в Facebook.

Коли телеведуча була в магазині, то відчула якесь ворушіння в своїй сумці, яка знаходилась позаду неї на плечі. Вона різко обернулася і побачила трьох дівчат, одну з яких вона помітила в магазині ще раніше, тому що у неї була варена кукурудза.

Матвєєва не розгубилася і голосно звернулася до них: "Сперли?!". Після цього одна з злодійок простягнула їй гаманець, вибачилася і сказала, що його витягнув хлопець, який втік.

Телеведуча відразу ж почала перевіряти, чи всі речі на місці. Вона також порадила українцям бути обережними і в людних місцях сумку завжди тримати перед очима. А гаманець, телефон та інші цінні речі тримати в спеціальних відділеннях або кишенях сумки.

Даний інцидент прокоментували українські зірки, а також користувачі мережі.

"Ось вона, любов народу! Надюша, щоб повернули вкрадений гаманець! Рідкісний випадок", - написала актриса театру і кіно Ольга Сумська.

"Слава Богу!", - прокоментував співак Віктор Павлик.

Скріншоти з Facebook

Добре, що все закінчилося добре;

Ну повернули і добре! Впізнали напевно;

Вам пощастило Надія, не підвела інтуїція;

Було... Правда, мені через пару годин повернули порожній гаманець, знайшли по візитці, яка в ньому була... Грошей було більше 700 у.е. Не смертельно, але жахливо неприємно, тому що найгірше відчуття лоха... Ще одна порада для "Все буде добре!" У гаманець потрібно класти тільки гроші на денні витрати. Все інше куди-небудь ще, в конверт і відділення на блискавці, в документи, в інший гаманець, який ховаєте далі... Або безнал, але без доступу до пін-коду. Тому що в мене була знайома, яка погано запам'ятовувала цифри і писала пін-коди прямо на картах...

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