Надію Матвєєву пограбували в центрі Києва: усі подробиці

Надія Матвєєва постраждала від рук грабіжників
Популярна українська телеведуча Надія Матвєєва зіткнулася з трьома дівчатами ромської зовнішності, які витягли у неї гаманець в підземному магазині в центрі Києва. Про цей інцидент Матвєєва розповіла на своїй сторінці в Facebook.
Коли телеведуча була в магазині, то відчула якесь ворушіння в своїй сумці, яка знаходилась позаду неї на плечі. Вона різко обернулася і побачила трьох дівчат, одну з яких вона помітила в магазині ще раніше, тому що у неї була варена кукурудза.
Матвєєва не розгубилася і голосно звернулася до них: "Сперли?!". Після цього одна з злодійок простягнула їй гаманець, вибачилася і сказала, що його витягнув хлопець, який втік.
Телеведуча відразу ж почала перевіряти, чи всі речі на місці. Вона також порадила українцям бути обережними і в людних місцях сумку завжди тримати перед очима. А гаманець, телефон та інші цінні речі тримати в спеціальних відділеннях або кишенях сумки.
Даний інцидент прокоментували українські зірки, а також користувачі мережі.
"Ось вона, любов народу! Надюша, щоб повернули вкрадений гаманець! Рідкісний випадок", - написала актриса театру і кіно Ольга Сумська.
"Слава Богу!", - прокоментував співак Віктор Павлик.
Скріншоти з Facebook
Скріншоти з Facebook