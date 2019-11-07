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Перестрелять Раду: звезда "Квартала 95" раскрыл секрет успеха "Слуги народа"

STYLERЖизнь    07.11.2019 - 11:16
Перестрелять Раду: звезда "Квартала 95" раскрыл секрет успеха "Слуги народа"
Сериал "Слуга народа" (Коллаж РБК-Украина)

Александр Пикалов раскрыл задумку создателей сериала "Слуга народа"

Актер и сценарист студии "Квартал 95" Александр Пикалов рассказал, какая цель была у создателей сериала "Слуга народа" и почему фильм стал таким популярным. Секреты он раскрыл в интервью для издания Armyinform.

Александр Пикалов отметил, что сериал не был предвыборной агитацией Владимира Зеленского и изначальная цель создателей была в том, чтобы показать, насколько украинцам надоело то, что происходит в политике, показать, что они обсуждают на кухне во время общения.

Перестрелять Раду: звезда &quot;Квартала 95&quot; раскрыл секрет успеха &quot;Слуги народа&quot;

"Слуга народа" (Фото: facebook.com/sluga95)

"Когда сейчас кто-то говорит, что фильм, а затем и сериал "Слуга народа" – это предвыборная кампания Владимира Зеленского, мне смешно, потому что это полная чушь. Ведь начиналось все это как экранизация общения людей на кухне. Мы хотели показать политикам, что общается простой народ, какие темы обсасывают дома, что им не нравится и почему мечтают, как в одном из эпизодов фильма, просто взять и перестрелять всю Верховную Раду. Мы хотели показать, насколько людям надоело все, что происходило в верхушке", - объяснил актер.

Перестрелять Раду: звезда &quot;Квартала 95&quot; раскрыл секрет успеха &quot;Слуги народа&quot;

"Слуга народа" (Фото: facebook.com/sluga95)

Он добавил, что нецензурные слова, которые герой Зеленского Голобородько "гнул" – это внутреннее состояние каждого украинца.

"Убежден: когда президентом стал тот, кто сам испытывал это недовольство властью и ситуацией в стране, изменения все-таки должны состояться. Вся страна ждет. И я тоже", - резюмировал Пикалов.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийКвартал 95Слуга народа
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