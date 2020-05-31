Надеялась, никто не узнает: Меган Маркл скрыла от поклонников важный момент

Меган Маркл (фото: flickr.com)

Меган Маркл хранит свои тайны и не хочет их никому раскрывать

Меган Маркл и ее супруг принц Гарри уже давно отказались от королевских титулов и перестали быть "высокопоставленными" членами семьи, однако по сей день продолжают помогать фондам, которые находятся под патронажем Маркл.

Бывшая актриса ведет активную работу по поддержке организации Mayhew, которая из-за пандемии коронавируса 2020 испытывает острую нехватку денег. Маркл оказывает поддержку бездомным собакам и кошкам.

А благодаря поддержке Меган, организация, в свою очередь, может продолжать оказывать в это непростое время помощь не только бездомным животным, но и людям, оказавшимся в затруднительном положении.

"Мы так рады, что Маркл выбрала именно наш фонд. Mayhew меняет жизнь многих собак, кошек и людей из нашего сообщества к лучшему. Мы помогаем тем животным, которые оказались не нужны своим хозяевам, и работаем с теми людьми, которые близки к решению избавиться от своего питомца", - указано в сообщении.

Генеральный директор организации Каролин Ейтс отмечает, что ранее герцогиня самостоятельно занималась этим делом, поэтому иметь такого покровителя для организации - большая честь. Последний раз бывшая актриса лично посещала приют в январе 2020 года.

Напомним, что принц Гарри разочаровал Меган Маркл и поэтому супружеская пара может расстаться.

Ранее мы писали, что Меган Маркл оказала своему супругу принцу Гарри невероятную поддержку.

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Автор: Дарья Яновская