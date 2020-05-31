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Сподівалася, ніхто не дізнається: Меган Маркл приховала від шанувальників важливий момент

STYLERПерсони    31.05.2020 - 07:30
Сподівалася, ніхто не дізнається: Меган Маркл приховала від шанувальників важливий момент
Меган Маркл (фото: flickr.com)

Меган Маркл зберігає свої таємниці і не хоче їх нікому розкривати

Меган Маркл і її чоловік принц Гаррі вже давно відмовилися від королівських титулів і перестали бути "високопоставленими" членами сім'ї, проте донині продовжують допомагати фондам, які знаходяться під патронажем Маркл.

Колишня актриса веде активну роботу з підтримки організації Mayhew, яка через пандемію коронавірусу 2020 відчуває гостру нестачу грошей. Маркл надає підтримку безпритульним собакам і кішкам.

А завдяки підтримці Меган, організація, у свою чергу, може продовжувати надавати в цей непростий час допомогу не тільки тваринам, але і людям, що опинилися в скрутному становищі.

"Ми раді, що Маркл обрала саме наш фонд. Mayhew змінює життя багатьох собак, кішок і людей з нашої спільноти на краще. Ми допомагаємо тим тваринам, які виявилися не потрібні своїм господарям, і працюємо з тими людьми, які близькі до рішення позбутися свого вихованця", - зазначено в повідомленні.

Генеральний директор організації Каролін Ейтс зазначає, що раніше герцогиня самостійно займалася цією справою, тому мати такого покровителя для організації - велика честь. Останній раз колишня актриса особисто відвідувала притулок у січні 2020 року.

Нагадаємо, що принц Гаррі розчарував Меган Маркл і тому подружня пара може розлучитися.

Раніше ми писали, що Меган Маркл надала своєму чоловікові принцу Гаррі неймовірну підтримку.

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Автор: Дарина Яновська

Теги Новини України Меган Маркл
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