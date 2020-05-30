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Принц Гарри разочаровал Меган Маркл: могут расстаться

STYLERПерсоны    30.05.2020 - 08:30
Принц Гарри разочаровал Меган Маркл: могут расстаться
Меган Маркл и принц Гарри (фото: facebook.com/SussexRoyalBaby)

Принц Гарри одурачил свою супругу

Меган Маркл может разорвать отношения с принцем Гарри, поскольку его поведение начинает переходить все границы. Пока что супруга терпит, но как сложатся обстоятельства потом - предугадать сложно.

Принц Гарри, видимо, не очень доволен качеством своей жизни. Он решил прибегнуть к испытанному средству для снятия стресса - алкоголю. Об этом сообщает сообщает Сelebrity Insider.

Гарри нашел утешение в вечеринках в доме живущей по соседству певицы Адель. "Гарри и Адель отлично ладят друг с другом, и он вернулся к своему излюбленному в молодости занятию - дерзким вечеринкам. И Гарри, и Адель любят пропустить рюмочку", - отметил инсайдер.

Все это совершенно не нравится Меган Маркл, ведь она приложила немало усилий, чтобы привить Гарри любовь к здоровому образу жизни, заставила его отказаться от спиртного, а также сделала все, чтобы устранить дурное влияние на Гарри его друзей.

"Меган очень усердно работала, чтобы превратить Гарри в вегетарианца, пьющего зеленый сок, и чтобы сделать это, ей, по сути, пришлось устранить все его плохое влияние. Однако теперь он может запросто направиться к Адель", - прокомментировал источник.

Напомним, что Меган Маркл оказала принцу Гарри невероятную поддержку.

Мы писали, Меган Маркл и принц Гарри обратились в полицию за помощью.

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Автор: Дарья Русина

Теги Новости Украины Меган Маркл
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