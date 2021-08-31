Надбавка за донорство в Украине: сколько платят и кто может на нее рассчитывать

В Украине насчитывается более 4 тысяч почетных доноров. Это люди, которые регулярно сдавали кровь. В 2021 году предусмотрено повышение такой доплаты. С 1 декабря – до 239,3 гривны. А с июля 2022 года почетным донорам начнут доплачивать 250,8 гривен.

Как стать почетным донором Украины

Статус почетного донора Украины может получить человек, который бесплатно сдал 40 разовых максимально допустимых доз крови или 60 разовых максимальных допустимых доз плазмы крови.

Льготы также действительны для тех украинцев, которые в свое время получили нагрудный знак "Почетный донор СССР".

Как получить такую надбавку

Для назначения дополнительных выплат необходимо подать заявление и документы о награждении нагрудным знаком "Почетный донор Украины" или "Почетный донор СССР" в территориальное управление Пенсионного фонда.

Стоит отметить, что с 2021 года для доноров крови начали действовать и другие льготы: