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У "Дия" появится возможность согласиться на донорство после смерти

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Киев, Четверг 26 августа 2021 16:37
У "Дия" появится возможность согласиться на донорство после смерти Фото: У "действия" появится возможность согласиться на донорство после смерти (diia.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство цифровой трансформации работает над расширением возможностей личного кабинета пользователей приложения "Дия". Вскоре появится раздел в котором каждый сможет дать согласие на донорство после смерти.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра здравоохранения Виктора Ляшко во время интервью для Укринформа.

Как отметил Ляшко, в Украине каждый кто планирует стать донором после смерти, в первую очередь, должен дать на это согласие.

Министерство цифровой трансформации сегодня работает над тем, чтобы добавить новый раздел в приложение "Дия", в котором каждый из пользователей сможет оставить заявление о согласии стать донором органов.

"Это сложная работа, ведь информацию о таком заявлении никто не должен видеть, пока человек жив. Даже врачи. В то же время информация должна стать доступной, если этому человеку констатирована смерть мозга, и трансплант-координатор формирует карточку потенциального донора в ЕГИСТ (Единая государственная информсистема трансплантации)”, - отметил Ляшко.

По словам чиновника, после обновления в приложении, в Украине планируют начать информационную компанию по популяризации донорства органов.

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Виктор Ляшко Трансплантация органов Дия
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