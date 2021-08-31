Надбавка за донорство в Україні: скільки платять і хто може на неї розраховувати

В Україні налічується понад 4 тисячі почесних донорів. Це люди, які регулярно здавали кров. У 2021 році передбачено підвищення такої доплати. З 1 грудня – до 239,3 гривні. А з липня 2022 року почесним донорам почнуть доплачувати 250,8 гривні.

Як стати почесним донором України

Статус Почесного донора України може отримати людина, яка безкоштовно здала 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 разових максимальних допустимих доз плазми крові.

Пільги також дійсні для тих українців, які свого часу отримали нагрудний знак "Почесний донор СРСР".

Як отримати таку надбавку

Для призначення додаткових виплат необхідно подати заяву та документи про нагородження нагрудним знаком "Почесний донор України" або "Почесний донор СРСР" до територіального управління Пенсійного фонду.

Варто зазначити, що з 2021 року для донорів крові почали діяти й інші пільги: