Надавати декретну відпустку в Україні планують по-новому - що зміниться

В Україні планують змінити умови надання декрету. Відповідне рішення 7 квітня прийняв Комітет з питань молоді та спорту, підтримавши законопроєкт про зміни у сфері соціальних відпусток.
Про це повідомляє пресслужба Комітету з питань молоді та спорту.
Комітет з питань молоді та спорту підтримав законопроєкт №9018. Він передбачає надання обом батькам однакових прав на відпочинок для догляду за дитиною.
Також законопроєкт передбачає введення в наше законодавство поняття "одинока мати" та "одинокий батько".
А ще пропонує наступні зміни:
За словами представників влади, цей законопроєкт погодили, оскільки його реалізація підтримає родини із дітьми та формуватиме відповідальне батьківство.
Виплати декретних не можуть бути меншими за розмір допомоги, обчислений із мінімальної зарплати.
Цьогоріч передбачені наступні суми:
У 2023 році прожитковий мінімум для працездатних осіб, які не працюють, у розрахунку на місяць становить 2 589 грн. Відповідно розмір декретних для таких осіб становить 647 грн на місяць.
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