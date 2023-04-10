Давать декретный отпуск в Украине планируют по-новому - что изменится

В Украине планируется изменить условия предоставления декрета. Соответствующее решение 7 апреля принял Комитет по молодежи и спорту, поддержав законопроект об изменениях в сфере социальных отпусков.
Об этом сообщает пресс-служба Комитета по вопросам молодежи и спорта.
Комитет по вопросам молодежи и спорту поддержал законопроект №9018. Он предусматривает предоставление обоим родителям одинаковых прав на отдых по уходу за ребенком.
Также законопроект предусматривает введение в наше законодательство понятия "одинокая мать" и "одинокий отец".
А еще предлагает следующие изменения:
По словам представителей власти, этот законопроект согласовали, поскольку его реализация поддержит семьи с детьми и будет формировать ответственное отцовство.
Выплаты декретных не могут быть меньше размера пособия, исчисленного с минимальной зарплаты.
В этом году предусмотрены следующие суммы:
В 2023 году прожиточный минимум для трудоспособных неработающих лиц в расчете на месяц составляет 2 589 грн. Соответственно размер декретных для таких лиц составляет 647 грн на месяц.
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