Надавати декретну відпустку в Україні планують по-новому - що зміниться
В Україні планують змінити умови надання декрету. Відповідне рішення 7 квітня прийняв Комітет з питань молоді та спорту, підтримавши законопроєкт про зміни у сфері соціальних відпусток.
Про це повідомляє пресслужба Комітету з питань молоді та спорту.
Що зміниться при наданні декретної відпустки
Комітет з питань молоді та спорту підтримав законопроєкт №9018. Він передбачає надання обом батькам однакових прав на відпочинок для догляду за дитиною.
Також законопроєкт передбачає введення в наше законодавство поняття "одинока мати" та "одинокий батько".
А ще пропонує наступні зміни:
- забезпечити надання за бажанням матері або батька дитини відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку. Батько і мати зможуть одночасно скористатись такою відпусткою, але на термін не більш як чотири місяці із загального 3-річного терміну;
- збільшити термін відпустки без збереження заробітної плати, що надається на підставі медичного висновку про необхідність дитини в домашньому догляді до досягнення нею 8-річного віку;
- забезпечити право на надання додаткової соціальної відпустки працівникам, які мають дітей, кожному з батьків (згідно з чинним законодавством така відпустка надається лише одному з батьків).
За словами представників влади, цей законопроєкт погодили, оскільки його реалізація підтримає родини із дітьми та формуватиме відповідальне батьківство.
Який розмір декретних виплат у 2023 році
Виплати декретних не можуть бути меншими за розмір допомоги, обчислений із мінімальної зарплати.
Цьогоріч передбачені наступні суми:
- максимальний розмір допомоги для жінок, що працюють - 100 500 грн на місяць;
- мінімальний для жінок, що працюють - 6 700 грн на місяць.
У 2023 році прожитковий мінімум для працездатних осіб, які не працюють, у розрахунку на місяць становить 2 589 грн. Відповідно розмір декретних для таких осіб становить 647 грн на місяць.
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