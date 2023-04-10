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Надавати декретну відпустку в Україні планують по-новому - що зміниться

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Понеділок 10 квітня 2023 16:12
Надавати декретну відпустку в Україні планують по-новому - що зміниться Які зміни чекають українців (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

В Україні планують змінити умови надання декрету. Відповідне рішення 7 квітня прийняв Комітет з питань молоді та спорту, підтримавши законопроєкт про зміни у сфері соціальних відпусток.

Про це повідомляє пресслужба Комітету з питань молоді та спорту.

Що зміниться при наданні декретної відпустки

Комітет з питань молоді та спорту підтримав законопроєкт №9018. Він передбачає надання обом батькам однакових прав на відпочинок для догляду за дитиною.

Також законопроєкт передбачає введення в наше законодавство поняття "одинока мати" та "одинокий батько".

А ще пропонує наступні зміни:

  • забезпечити надання за бажанням матері або батька дитини відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку. Батько і мати зможуть одночасно скористатись такою відпусткою, але на термін не більш як чотири місяці із загального 3-річного терміну;
  • збільшити термін відпустки без збереження заробітної плати, що надається на підставі медичного висновку про необхідність дитини в домашньому догляді до досягнення нею 8-річного віку;
  • забезпечити право на надання додаткової соціальної відпустки працівникам, які мають дітей, кожному з батьків (згідно з чинним законодавством така відпустка надається лише одному з батьків).

За словами представників влади, цей законопроєкт погодили, оскільки його реалізація підтримає родини із дітьми та формуватиме відповідальне батьківство.

Який розмір декретних виплат у 2023 році

Виплати декретних не можуть бути меншими за розмір допомоги, обчислений із мінімальної зарплати.

Цьогоріч передбачені наступні суми:

  • максимальний розмір допомоги для жінок, що працюють - 100 500 грн на місяць;
  • мінімальний для жінок, що працюють - 6 700 грн на місяць.

У 2023 році прожитковий мінімум для працездатних осіб, які не працюють, у розрахунку на місяць становить 2 589 грн. Відповідно розмір декретних для таких осіб становить 647 грн на місяць.

Раніше ми розповідали про те, за яких умов держава виплачуватиме волонтерам фінансову допомогу.

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