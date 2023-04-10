Давать декретный отпуск в Украине планируют по-новому - что изменится

В Украине планируется изменить условия предоставления декрета. Соответствующее решение 7 апреля принял Комитет по молодежи и спорту, поддержав законопроект об изменениях в сфере социальных отпусков.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета по вопросам молодежи и спорта.

Что изменится при предоставлении декретного отпуска

Комитет по вопросам молодежи и спорту поддержал законопроект №9018. Он предусматривает предоставление обоим родителям одинаковых прав на отдых по уходу за ребенком.

Также законопроект предусматривает введение в наше законодательство понятия "одинокая мать" и "одинокий отец".

А еще предлагает следующие изменения:

обеспечить предоставление по желанию матери или отца ребенка отпуска по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста. Отец и мать могут одновременно воспользоваться таким отпуском, но на срок не более четырех месяцев из общего 3-летнего срока;

увеличить срок отпуска без сохранения заработной платы, предоставляемой на основании медицинского заключения о необходимости ребенка в домашнем уходе до достижения им 8-летнего возраста;

обеспечить право на предоставление дополнительного социального отпуска работникам, имеющим детей, каждому родителю (согласно действующему законодательству такой отпуск предоставляется только одному родителю).

По словам представителей власти, этот законопроект согласовали, поскольку его реализация поддержит семьи с детьми и будет формировать ответственное отцовство.

Какой размер декретных выплат в 2023 году

Выплаты декретных не могут быть меньше размера пособия, исчисленного с минимальной зарплаты.

В этом году предусмотрены следующие суммы:

максимальный размер пособия для работающих женщин - 100 500 грн в месяц ;

минимальный для работающих женщин - 6 700 грн в месяц.

В 2023 году прожиточный минимум для трудоспособных неработающих лиц в расчете на месяц составляет 2 589 грн. Соответственно размер декретных для таких лиц составляет 647 грн на месяц.