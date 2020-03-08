Начнут страдать люди: озоновый слой достиг критического уровня

Глобальное потепление (иллюстративное фото: pixabay.com)

Глобальное потепление привело к уменьшению уровня озонового слоя

Озоновый слой достиг критически низкой толщины из-за глобального потепления, спровоцированного деятельностью человека. Дальнейшее истощение защитного слоя атмосферы может привести к повышению уровня ультрафиолетовой радиации на поверхности Земли, сокращению длительности жизни человека и массам заболеваний.

Ученые зафиксировали рекордно малую толщину озонового слоя над Арктикой. Об этом сообщают российские СМИ.

Как отмечается, ученые зафиксировали, что уже в феврале снижение общего содержания озонового слоя достигло критически низкой отметки. Такая же тенденция продолжиться и в марте-апреле этого года.

Согласно исследованиям, предельно низкий уровень озонового слоя равен 220 единицам Добсона. Сейчас его толщина равна примерно 260 единицам.

По мнению ученых, причина такого критического сокращения озонового слоя в рекордном объеме полярных стратосферных облаков и устойчивом стратосферном вихре с температурами ниже -78 градусов.

Дальнейшее сокращение толщины слоя может быть опасно для человека и привести к увеличению уровней ультрафиолетовой радиации на поверхности Земли.

Напомним, что ранее ученые показали подтверждение того, что глобальное потепление уже наступило. Там климатологи проводили замеры температуры в течение всего февраля. Сопоставив данные с прошедшими годами оказалось, что февраль 2020 оказался самым теплым в истории.

Также мы писали, что климатологи подвели итоги календарной зимы в Киеве. Климатологи обсерватории отмечают, что впервые за 140 лет в Киеве не было не только метеорологической зимы, но и температуры воздуха ниже 10 градусов мороза.