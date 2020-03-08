Почнуть страждати люди: озоновий шар досяг критичного рівня

Глобальне потепління (ілюстративне фото: pixabay.com)

Глобальне потепління призвело до зменшення рівня озонового шару

Озоновий шар досяг критично низької товщини через глобальне потепління, спровоковане діяльністю людини. Подальше виснаження захисного шару атмосфери може призвести до підвищення рівня ультрафіолетової радіації на поверхні Землі, скорочення тривалості життя людини й масам захворювань.

Вчені зафіксували рекордно малу товщину озонового шару над Арктикою. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як наголошується, вчені зафіксували, що вже в лютому зниження загального вмісту озонового шару досягло критично низької позначки. Така ж тенденція продовжиться і в березні-квітні цього року.

Згідно з дослідженнями, гранично низький рівень озонового шару дорівнює 220 одиниць Добсона. Зараз його товщина дорівнює приблизно 260 одиниць.

На думку вчених, причина такого критичного скорочення озонового шару у рекордному обсязі полярних стратосферних хмар і сталому стратосферному вихорі з температурами нижче -78 градусів.

Подальше скорочення товщини шару може бути небезпечно для людини й призвести до збільшення рівнів ультрафіолетової радіації на поверхні Землі.

Нагадаємо, що раніше вчені показали підтвердження того, що глобальне потепління вже настало. Там кліматологи проводили заміри температури протягом всього лютого. Зіставивши дані з минулими роками виявилося, що лютий 2020 виявився найтеплішим в історії.

Також ми писали, що кліматологи підбили підсумки календарної зими в Києві. Кліматологи обсерваторії відзначають, що вперше за 140 років у Києві не було не тільки метеорологічної зими, але і температури повітря нижче 10 градусів морозу.