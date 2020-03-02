Климатологи подвели итоги календарной зимы в Киеве

Фото: зима в Киеве (РБК-Украина)

Средняя температура в течение зимы была выше нуля

Средняя температура воздуха в Киеве в течение декабря-января составила 2,0 градусов тепла, и в течение всех зимних месяцев наблюдались плюсовые среднемесячные температуры. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Самым холодным среди зимних дней было 8 февраля, когда температура под утро опустилась до 8,4 градусов мороза.

По данным обсерватории, устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений в течение календарной зимы 2019-2020 гг. в Киеве так и не произошло.

Климатологи обсерватории отмечают, что впервые за 140 лет в Киеве не было не только метеорологической зимы, но и температуры воздуха ниже 10 градусов мороза.

"Это последствия глобального потепления, темпы которого, к сожалению, ускоряются", - добавили в обсерватории.

Осадков выпало ровно 100 мм, что составляет 70% сезонной нормы. Устойчивого снежного покрова в столице не было.

Как сообщало РБК-Украина, среднемесячная температура февраля в Киеве составляла 2,5 градусов, что на 6,7 градусов выше климатической нормы

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в марте 2020 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется на уровне 1-7 градусов тепла, на 2-3 градусов выше средних многолетних значений.