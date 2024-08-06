"Наче сестри": Полякова вразила мережу неймовірною схожістю з мамою (фото)

Оля Полякова, яка нещодавно висловилася про Винника, цього разу присвятила зворушливий допис своїй мамі Світлані. З нагоди її дня народження, який жінка відзначала 5 серпня, співачка поділилася теплими сімейними кадрами.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram виконавиці розповідає, про що саме йшлося у її пості та як відреагувала мережа.
На знімках мама зірки позує у різні моменти свого життя. Так, можна побачити і її спільні фото з онуками, зі знаменитою донькою, а також кадри, на яких вона постала сама.
У підписі до них Оля подякувала жінці за життя, неоціненну турботу та любов.
"У моєї мами день народження! Дуже хочу побажати тобі міцного здоров'я, щастя, любові! І звісно, подякувати за життя. Якби не ти, так багато прекрасного світ би не побачив! Люблю!" - написала Полякова.
Тим часом підписники не пошкодували теплих слів для родини. Чимало юзерів зазначили, що Світлана та Оля - дуже схожі між собою і виглядають наче сестри. Ось деякі коментарі користувачів мережі на цю тему:
Світлана також прокоментувала допис доньки, залишивши наступні слова:
"Дякую моя доросла і дуже маленька дівчинка, яка потребує великої галактичної любові. Хочу, щоб ти її отримала, і була щаслива".
До слова, відомо, що Світлана Іванівна Полякова працює лікарем-педіатром. Вітчим співачки є дипломатом.
Нагадаємо, Оля Полякова з 2004 року перебуває у шлюбі з бізнесменом Вадимом Буряковським. Пара виховує двох доньок: Марію та Алісу.
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