"Как сестры": Полякова поразила сеть невероятным сходством с мамой (фото)

Полякова показала маму

На снимках мама звезды позирует в разные моменты своей жизни. Так, можно увидеть и ее совместные фото с внуками, со знаменитой дочерью, а также кадры, на которых она появилась сама.

В подписи к ним Оля поблагодарила женщину за жизнь, неоценимую заботу и любовь.

Светлана Полякова с внучками (Фото: instagram.com/polyakovamusic)

"У моей мамы день рождения! Очень хочу пожелать тебе крепкого здоровья, счастья, любви! И конечно, поблагодарить за жизнь. Если бы не ты, так много прекрасного мир не увидел! Люблю!" - написала Полякова.

Реакция сети

Тем временем подписчики не пожалели теплых слов для семьи. Многие юзеры отметили, что Светлана и Оля - очень похожи между собой и выглядят как сестры. Вот некоторые комментарии пользователей сети на эту тему:

"Вот это гены! Три поколения красавиц"

"Оля, это не мама, это сестренка"

"Мама у вас очень хорошая, как и все ваши девочки. Вы все очень красивы!"

"Вот я понимаю - гены!"

"Мама невероятно красивая и молодая. Ей должно быть где-то под 60, но выглядит на 35-40"

"Здоровья вашей маме, неувядающей красоты и еще долгие годы наслаждаться вашими успехами и набыться вместе. Очень красива она у вас, вы как сестры"

"Мамочке здоровья, чтобы она гордилась не только дочерью, но и внучатами и правнуками".

Светлана также прокомментировала пост дочери, оставив под ним следующие слова:

"Спасибо моя взрослая и очень маленькая девочка, которая нуждается в большой галактической любви. Хочу, чтобы ты ее получила, и была счастлива".

Мама Оли Поляковой Светлана (Фото: instagram.com/polyakovamusic)

К слову , известно, что Светлана Ивановна Полякова работает врачом-педиатром. Отчим певицы является дипломатом.

Напомним, Оля Полякова с 2004 года состоит в браке с бизнесменом Вадимом Буряковским. Пара воспитывает двух дочерей: Марию и Алису.

Дочери певицы Мария и Алиса (Фото: instagram.com/polyakovamusic)