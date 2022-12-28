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"Наче з казки": у Чорнобилі показали чижа з незвичайним забарвленням (фото)

У Чорнобилі показали незвичайного чижа (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильському заповіднику мешкає безліч тварин та птахів, які почуваються тут комфортно. У зоні відчуження трапляються й рідкісні види птахів.

Так, на сторінці заповідника у Facebook показали чижа рідкісного забарвлення – кольору канарки.

Як виглядає нетиповий чиж

Чижа, нетипового кольору канарки, зустрів український вчений на околицях села Оташів.

"Годувався він, як і його не такі яскраві строкаті родичі, у кроні вільхи: чижі люблять насіння листяних та хвойних дерев", - сказано в повідомленні.

Зазначимо, що зазвичай цю дрібну пташку, яка менша за горобця, часто тримають у клітках заради їх співу.

На заповідних теренах навіть такі незвичайні чижики можуть співати вільно.

Дивіться на фото, як виглядає цей птах.

У Чорнобильському заповіднику живе чиж (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Нагадаємо, що в Україні цей птах гніздиться в Карпатах та Криму, під час осінніх та весняних кочівель– на всій території країни.

У коментарях українці відзначили, наскільки гарний цей птах у заповіднику.

  • Наче з казки!
  • Не пташечка, а диво.
  • Маленьке сонечко!

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Чорнобильтварини