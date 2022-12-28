"Наче з казки": у Чорнобилі показали чижа з незвичайним забарвленням (фото)

Як виглядає нетиповий чиж

Чижа, нетипового кольору канарки, зустрів український вчений на околицях села Оташів.



"Годувався він, як і його не такі яскраві строкаті родичі, у кроні вільхи: чижі люблять насіння листяних та хвойних дерев", - сказано в повідомленні.



Зазначимо, що зазвичай цю дрібну пташку, яка менша за горобця, часто тримають у клітках заради їх співу.



На заповідних теренах навіть такі незвичайні чижики можуть співати вільно.

Дивіться на фото, як виглядає цей птах.

У Чорнобильському заповіднику живе чиж (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Нагадаємо, що в Україні цей птах гніздиться в Карпатах та Криму, під час осінніх та весняних кочівель– на всій території країни.

У коментарях українці відзначили, наскільки гарний цей птах у заповіднику.