"Наче з казки": у Чорнобилі показали чижа з незвичайним забарвленням (фото)

У Чорнобильському заповіднику мешкає безліч тварин та птахів, які почуваються тут комфортно. У зоні відчуження трапляються й рідкісні види птахів.
Так, на сторінці заповідника у Facebook показали чижа рідкісного забарвлення – кольору канарки.
Чижа, нетипового кольору канарки, зустрів український вчений на околицях села Оташів.
"Годувався він, як і його не такі яскраві строкаті родичі, у кроні вільхи: чижі люблять насіння листяних та хвойних дерев", - сказано в повідомленні.
Зазначимо, що зазвичай цю дрібну пташку, яка менша за горобця, часто тримають у клітках заради їх співу.
На заповідних теренах навіть такі незвичайні чижики можуть співати вільно.
Дивіться на фото, як виглядає цей птах.
Нагадаємо, що в Україні цей птах гніздиться в Карпатах та Криму, під час осінніх та весняних кочівель– на всій території країни.
У коментарях українці відзначили, наскільки гарний цей птах у заповіднику.
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