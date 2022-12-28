"Как из сказки": в Чернобыле показали чижа с необычным окрасом (фото)

Как выглядит нетипичный чиж

Чижа, нетипичного цвета канарейки, встретил украинский ученый в окрестностях села Оташев.



"Кормился он, как и его не столь яркие пестрые сородичи, в кроне ольхи: чижи любят семена лиственных и хвойных деревьев", - сказано в сообщении.



Отметим, что обычно эту мелкую птичку, которая меньше воробья, часто держат в клетках ради их пения.



На заповедных просторах даже такие необычные чижики могут петь свободно.

Смотрите на фото, как выглядит эта птица.

В Чернобыльском заповеднике обитает чиж (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Напомним, что в Украине эта птица гнездится в Карпатах и ​​Крыму, во время осенних и весенних кочевок – на всей территории страны.

В комментариях украинцы отметили, как красива эта птица в заповеднике.