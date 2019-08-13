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Вот и началось: в сети "разнесли" упрощение Зеленским раздачи паспортов россиянам

STYLERЖизнь    13.08.2019 - 17:36
Вот и началось: в сети "разнесли" упрощение Зеленским раздачи паспортов россиянам
Фото: коллаж РБК-Украина

Зеленский упрощает раздачу паспортов Украины гражданам РФ, недовольных политикой Кремля

Президент Владимир Зеленский упростил предоставление гражданства Украины россиянам. Как говорится в указе главы государства, речь идет о беженцах и противниках режима, которые подверглись преследованиям со стороны Кремля из-за политических убеждений. Нужно сказать, что украинцы отреагировали на такое решение довольно бурно - мнения в социальных сетях озвучиваются полярные, а инициатива вызвала серьезную обеспокоенность.

Отметим, что данная идея уже была озвучена новоизбранным украинским президентом в ответ на действия Москвы по раздаче паспортов РФ жителям оккупированных территорий на Донбассе.

Подписанием указа Зеленский теперь "перебросил мяч" на поле Кабмина, который теперь должен будет разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады проект соответствующего закона.

Вот и началось: в сети &quot;разнесли&quot; упрощение Зеленским раздачи паспортов россиянам

Владимир Зеленский (Фото: РБК-Украина)

Кстати, кроме "инакомыслящих" и беженцев также говорится и об иностранцах и лицах без гражданства, которые проходили или проходят военную службу по контракту в ВСУ и принимали участие в АТО на Востоке Украины.

Как отметил известный волонтер и блогер, офицер ВСУ Мирослав Гай, который кстати ранее назвал выдачу паспортов РФ жителям ОРДЛО на Донбассе частью системной политики страны-агрессора по уничтожению Украины, подписанный Зеленским указ наверняка не принесет положительного эффекта.

"Об указе подписан господином Зеленским, о предоставлении гражданства беженцам из России. Ничего нового под луной. Все уже было в нашей истории, которую мы, к сожалению, плохо изучили", - написал он в своем Facebook и добавил пример гетьмана Павла Скоропадского, который также в прошлом веке принимал беженцев из коммунистической России.

"...По приезде человек молчит, спит, пьет и ест - это первая стадия. Вторая - хвалит, находит, что Украина прелесть, и язык такой благозвучный, и климат хорош, и Киев красив, и правительство хорошее, все разумно - одним словом, рай! За это время он успевает кой-кого повидать из раньше приехавших и вот, так недели через две, входит в третью фазу. Еще весел и любезен, находит, что все хорошо, но вот он ездил на извозчиках, они уж очень плохи, и мостовая местами неважна, почему это держат таких градоначальников... Я уже понимал, что для него наступила четвертая фаза. Обыкновенно он уже не приходит на дом, а его встречаешь или на улице, или же где-нибудь в театре. Прекрасно одетый, сытый, румяный и чрезвычайно важный. - "Знаете Вы, что я Вам скажу, Ваша Украина вздор, не имеет никаких данных для существования, несомненно, что все это будет уничтожено, нужно творить единую нераздельную Россию, да и украинцев никаких нет, это все выдумка немцев. Потом, знаете, ну почему это в правительстве держать таких людей", - и пошла критика, и критика без конца...", - привел Гай выдержки из мемуаров Скоропадского.

"Правда тогда Скоропадский не знал о гуманитарной агрессии и об информационных операциях", - добавил он.

Вот и началось: в сети &quot;разнесли&quot; упрощение Зеленским раздачи паспортов россиянам

Иллюстративное фото: Украинские паспорта (dpsu.gov.ua)

Многие пользователи сети увидели в указе Зеленского относительно упрощения предоставления гражданства Украины тревожные знаки, и крайне негативно высказываются по этому решению. В то же время находятся и сторонники данной инициативы.

  • Да, это самое важное что надо было сделать! Скоро отчет 100 дней, что то надо же будет говорить!
  • Вообще-то, у нас этой нечисти хватает, а он их еще в Украину зазывает! Чтобы увеличить 5 колонну. Это ужас!
  • Интеграция "русского мира" в Украину продолжается! Долбо**изм;
  • Это 100% сливает Украину;
  • Зачем нам здесь тысячи "Бабченко"? Россиянин всегда останется россиянином, имперцем и хамом. Полгода посидит тихо, потом начнет рассказывать как правильно строить демократическое государство, он же конечно, типа знает лучше. А потом как всегда сольется в экстазе с властью, потому что на иначе они не способны.
  • Мало нам ваты?
  • Класс! Давайте их сюда запустим и они нас изнутри разрушат.
  • Вот и началось... За это вы голосовали, этого вы хотели? Чем вы думали, желудком?
  • Интересное и непонятное решение! Остается наблюдать, чем это закончится!?
  • Теперь ждем Крымские референдумы по всей стране... наголосовали...
  • Интересно, а чего этот вопрос он не вынес на референдум? Может нам решать, хотим ли мы здесь вату, а не ... Зеленскому?
  • Это очередной этап русификации Украины.
  • Ответка на рос. паспорта на Донбассе;
  • Как и в чем это поможет Украине? Дурдом;
  • Молодец, многие переедут жить в Украину, так как считают ее вторым домом, это смелый ответ России, я "за"...

Вот и началось: в сети &quot;разнесли&quot; упрощение Зеленским раздачи паспортов россиянам

Скрин комментариев (facebook.com/www.rbc.ua)

Как сообщалось ранее, на Донбассе жителям оккупированных территорий Кремль стал выдавать паспорта Росийской Федерации. Действия страны-агрессора резко осудили не только сама Украина, но и весь цивилизованный мир, а сами документы не признаются. Впрочем, российская пропаганда продолжает рассказывать о якобы успешной паспортизации, но фейки регулярно разоблачают.

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