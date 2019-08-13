Ось і почалося: в мережі "рознесли" спрощення Зеленським роздачі паспортів росіянам

Фото: колаж РБК-Україна

Зеленський спрощує роздачу паспортів України громадянам РФ, незадоволених політикою Кремля

Президент Володимир Зеленський спростив надання громадянства України росіянам. Як йдеться в указі глави держави, мова йде про біженців та противників режиму, які зазнали переслідувань з боку Кремля через політичні переконання. Треба сказати, що українці відреагували на таке рішення досить бурхливо - думки в соціальних мережах озвучуються полярні, а ініціатива викликала серйозну стурбованість.

Зазначимо, що дана ідея вже була озвучена новообраним українським президентом у відповідь на дії Москви щодо роздачі паспортів РФ жителям окупованих територій на Донбасі.

Підписанням указу Зеленський тепер "перекинув м'яч" на поле Кабміну, який тепер повинен буде розробити і внести на розгляд Верховної Ради проект відповідного закону.

Володимир Зеленський (Фото: РБК-Україна)

До Речі, крім "інакомислячих" і біженців також йдеться і про іноземців та осіб без громадянства, які проходили або проходять військову службу за контрактом у ЗСУ і брали участь в АТО на Сході України.

Як зазначив відомий волонтер і блогер, офіцер ЗСУ Мирослав Гай, який, до речі, раніше назвав видачу паспортів РФ жителям ОРДЛО на Донбасі частиною системної політики країни-агресора по знищенню України, підписаний Зеленським указ напевно не принесе позитивного ефекту.

"Про указ підписаний паном Зеленським, про надання громадянства біженців з Росії. Нічого нового під місяцем. Все вже було в нашій історії, яку ми, на жаль, погано вивчили", - написав він у своєму Facebook і додав приклад гетьмана Павла Скоропадського, який в минулому столітті брав біженців з комуністичної Росії.

"...По приїзді людина мовчить, спить, п'є і їсть - це перша стадія. Друга - хвалить, знаходить, що Україна чудова, і мова така милозвучна, і клімат хороший, і Київ красивий, і уряд хороший, все розумно - одним словом, рай! За цей час він встигає когось побачити з тих, хто раніше приїхав і ось, так тижнів через два, входить в третю фазу. Ще веселий і ласкавий, знаходить, що все добре, але ось він їздив на візниках, вони дуже погані, і бруківка місцями неважлива, чому це тримають таких градоначальників... Я вже розумів, що для нього настала четверта фаза. Звичайно він вже не приходить додому, а його зустрічаєш або на вулиці, або ж десь у театрі. Прекрасно одягнений, ситий, рум'яний і надзвичайно важливий. - "Чи знаєте Ви, що я Вам скажу, Ваша Україна дурниця, не має ніяких даних для існування, безсумнівно, що все це буде знищено, потрібно творити єдину нероздільну Росію, так і ніяких українців немає, це все вигадка німців. Потім, знаєте, ну чому це в уряді тримати таких людей", - і пішла критика, і критика без кінця...", - навів Гай витяги з мемуарів Скоропадського.

"Правда тоді Скоропадський ще не знав про гуманітарну агресію та інформаційні операції", - додав він.

Ілюстративне фото: Українські паспорти (dpsu.gov.ua)

Багато користувачів мережі побачили в указі Зеленського щодо спрощення надання громадянства України тривожні знаки, і вкрай негативно висловлюються щодо цього рішення. В той же час знаходяться і прихильники даної ініціативи.

Так, це найважливіше, що треба було зробити! Скоро звіт 100 днів, що то треба ж буде говорити!

Взагалі, у нас цієї нечисті вистачає, а він їх ще в закликає Україну! Щоб збільшити 5 колону. Це жах!

Інтеграція "русского мира" в Україну триває! Довбо**ізм;

Це 100% зливає Україну;

Навіщо нам тут тисячі "Бабченків"? Росіянин завжди залишиться росіянином, імперцем та хамом. Півроку посидить тихо, потім почне розповідати, як правильно будувати демократичну державу, він же звичайно, типу знає краще. А потім як завжди злитися в екстазі з владою, тому що інакше вони не здатні.

Мало нам вати?

Клас! Давайте їх сюди запустимо і вони нас зсередини зруйнують.

Ось і почалося... За це ви голосували, ви хотіли? Чим ви думали, шлунком?

Цікаве і незрозуміле рішення! Залишається спостерігати, чим це закінчиться!?

Тепер чекаємо Кримські референдуми по всій країні... наголосували...

Цікаво, а чого це питання він не виніс на референдум? Може нам вирішувати, чи хочемо ми тут вату, а не ... Зеленському?

Це черговий етап русифікації України.

Відповідь на ріс. паспорти на Донбасі;

Як і в чому це допоможе Україні? Дурдом;

Молодець, багато переїдуть жити в Україну, так як вважають її другим домом, це смілива відповідь Росії, я "за"...

Скрін коментарів (facebook.com/www.rbc.ua)

Як повідомлялося раніше, на Донбасі жителям окупованих територій Кремль став видавати паспорти Російської Федерації. Дії країни-агресора різко засудили не тільки сама Україна, а й увесь цивілізований світ, а самі документи не визнаються. Втім, російська пропаганда продовжує розповідати про нібито успішної паспортизації, але фейки регулярно викривають.